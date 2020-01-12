شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشاي الأخضر للجسم أهمها تنشيط الدورة الدموية والحد من الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الأخضر يعد من الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم، وهذا ما ينصح بتناوله دائما للحصول علي فوائده الغذائية للجسم، وللتعرف أكثر عن أبرز فوائد الشاي الأخضر عليك قراءة الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth" .

أوضح التقريرالمنشور، أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الفلافونويد، ومضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل كبير

فوائد الشاي الأخضر

-من أبرز فوائد الشاي الأخضر تقليل فرص ظهورالتجاعيد بالجسم، ومن أهم أسباب نضارة البشرة .

-يعد الشاي الأخضر من أفضل الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا الجسم والدورة الدموية، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإصابة بالأمراض المرتبطة بنشاط الدورة الدموية كالكسل.

Advertisements

- الشاي الأخضر من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض القلبية كالإنسداد الشرايين أو التعرض للإصابة بالذبحة الصدرية أو جلطات القلبية، ولذا يجب تناوله إذا كنت عرضه للإصابة بأمراض القلب.

-من أبرز فوائد الشاي الأخضر أنه يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإصابة بالالتهابات، فهو مضاد للالتهابات، ومحارب الجراثيم.

-يساهم الشاي الأخضر في الحد من ارتفاع الكولسترول الدم، ولذا إذا كنت مصاب بارتفاع الكولسترول فعليك تناول الشاي الأخضر دائما للحد من ارتفاعه.

-تقوية الشعر فتناولك لعشب الشاي الأخضر من الأمور التي تساهم بشكل كبير في منع تساقط الشعر، وذلك نتيجة لما يحتويه من فيتامينات تساهم في الحفاظ علي صحة الشعر.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول مشروب الشاي الأخضر باستمرار يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض والإصابة بالاكتئاب،