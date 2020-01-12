تعرف علي أبرز أعراض مرض السكر

أعراض مرض السكر شائعة لدى كثير من الناس، فالأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لديهم مستويات عالية من السكر في الدم (الجلوكوز)، ويسمى أيضًا ارتفاع السكر في الدم، يمكن أن يحدث هذا أيضاً عند المصابين بمرض السكري من النوع الأول والثاني..ومن أبرز هذه الأعراض: زيادة العطش وكثرة دخول الحمام، وغيرها من اعراض مرض السكر نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لموقع drugs.

والجلوكوز هو مصدر مهم للوقود والطاقة في الجسم، ومع ذلك، إذا تركت مستويات السكر في الدم دون تنظيمها، يمكن أن تحدث مضاعفات.

ويمكن أن تتأثر بعض أجهزة الجسم، بما في ذلك مشاكل الكليتين والأعصاب والأوعية الدموية والقدمين والعينين قد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية أيضًا.

اعراض مرض السكر

اعراض مرض السكر من النوع الأول والثانى قد تشمل العلامات التالية:

-كثرة التبول، غالبًا في الليل.

-العطش المفرط.

-الجوع الشديد.

- جفاف الجلد.

-الضعف أو الشعور بالتعب معظم الوقت.

-الالتهابات المتكررة.

- بطء شفاء الجروح.

-الكيتونات في البول.

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-فقدان الوزن غير المبرر (عادة مع ارتفاع نسبة السكر في الدم).

-عدم وضوح الرؤية.

-وخز في اليدين أو القدمين (الاعتلال العصبي).

-التغييرات المزاجية والتهيج.

-الغثيان والقيء (غالبًا ما يظهر مع الحماض الكيتوني السكري في النوع الأول من داء السكري).

-عدوى الخميرة.

-التهابات الجلد.

-التهابات المسالك البولية.

-في مرض السكري من النوع الثانى قد اضطراب في الجلد مع بشرة داكنة وسميكة ومخملية في ثنيات الجسم.

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