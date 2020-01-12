تعرف علي أهم أضرار الكركديه

الكركديه هو نوع من نبات sabdariffa ، ومنذ فترة طويلة يستخدم في الطب الشعبي الأفريقي لعلاج العديد من الأمراض، كما أن الدراسات جارية لفهم أفضل لإمكانات هذه العشبة، وحتى الآن، اكتشف الباحثون أن الكركديه غني بالمواد المضادة للأكسدة ، وحمض الماليك ، والأنثوسيانين ، وحمض الأسكوربيك والمعادن، كما أنه غني بالمركبات الفينولية المعروفة بقدراتها على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يعمل الكركديه على خفض ضغط الدم المرتفع، وفي السنوات الأخيرة ، وجد الباحثون أدلة متزايدة تدعم قدرة كركديه على علاج مشاكل ضغط الدم.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى العديد من المضاعفات الخطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية وأمراض الكلى وفقدان البصر وأمراض الشريان المحيطي.

وفي عام 2017 ، أجرت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية تغييرات على إرشادات ضغط الدم لديهم، حيث أن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 مم زئبق ؛ والمرتفع: الانقباضي (الرقم العلوي) 120-129 والانبساطي (الرقم السفلي) أقل من 80 ؛ وارتفاع ضغط الدم الذى يسبب أزمة: الانقباضي أكثر من 180 و / أو الانبساطي أكثر من 120 .

وفي نهاية فترة الدراسة ، خفض الكركديه الشاي ضغط الدم الانقباضي مقارنة مع الدواء الوهمي، وكان ضغط الدم الانبساطي أقل أيضًا ، رغم أنه لم يكن مختلفًا عن الدواء الوهمي.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاستهلاك اليومي لشاي الكركديه قد يكون تغييرًا غذائيًا فعالًا موصى به للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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أضرار الكركديه

مع الاستخدام المعتدل قصير الأجل، يبدو أن الكركديه جيد، لكن في إحدى الدراسات التي أجريت على الإنسان باستخدام العشبه لمدة 15 يومًا ، وجد الباحثون أن الجرعات الأعلى تسبب التسمم.

كما يسبب العديد من الآثار الضارة ، بما في ذلك زيادة كبيرة في كمية البول الذي يتم إفرازه وانخفاض في درجة الحموضة في البول وتركيزات العديد من المواد الكيميائية التي يجب أن تكون متوازنة للمساعدة في تنظيم وظائف الجسم المهمة.

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