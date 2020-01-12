دراسة تؤكد أن التدخين يسبب الأكتئاب

القاهرة - لايف ستايل
أظهرت نتائج دراسة جديدة نتائج مثيرة عن علاقة التدخين بالاكتئاب، وقالت إن السجائر تؤثر على الصحة النفسية إلى جانب أضرارها المعروفة والتي تصيب الجسم. ولفتت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية "بلوس وان" الطبية الانتباه إلى أن التدخين يثير مشاعر وانفعالات سلبية، إلى جانب أنه يرفع مستوى الأكسدة ويزيد السموم في الجسم والدماغ، وهو ما يشكل بيئة خصبة لأعراض الاكتئاب.
واعتمدت الدراسة على إجراء استبيان لـ 2138 طالب في جامعتي بريستينا في كوسوفو و بلغراد بالصرب، وتقيس أسئلة الاستبيان درجة الاكتئاب لدى الشخص.
وتبين أن 14 بالمائة من طلبة جامعة بريستينا المدخنين لديهم اكتئاب و4 بالمائة فقط من غير المدخنين، بينما بلغت نسبة الاكتئاب بين الطلبة المدخنين من جامعة بلغراد 19 بالمائة، أما النسبة بين غير المدخنين فكانت 11 بالمائة.
وتدعو هذه النتائج إلى مزيد من البحث في الآثار السلبية للتدخين على الصحة النفسية.
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