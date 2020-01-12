شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك مصاب بالقلق الدائم.. تعرفي على أنواعه وإزاي تتعاملي معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني العديد من الأطفال من مخاوف مختلفة في سن مبكرة جدًا، فقد يشعر البعض منهم بالحزن واليأس من وقت لآخر، وتعد مرحلة الطفولة من أصعب المراحل، حيث يتعلم فيها الطفل مهارات جديدة ومواجهة تحديات والتغلب على مخاوف، وفي مثل هذه السن المبكرة، يشعر الأطفال أيضًا بالقلق حيال الأداء الجيد في المدرسة، وإقناع مدرسيهم والارتقاء إلى مستوى توقعات آبائهم.

والقلق والشعورالذي يحدث عادة عند الأطفال إذا فشل في الارتقاء إلى مستوى أي من هذه التوقعات، وفي أسوأ السيناريوهات وفقا لموقع "KidsHealth" ، يمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى زيادة الضغط عليهم، مما يجعلهم يعانون في النهاية من اضطراب قلق يمكن تشخيصه.



يمكن تصنيف اضطرابات القلق إلى 6 أنواع مختلفة يمكن تصنيف اضطرابات القلق إلى 6 أنواع مختلفة ١. اضطراب القلق العام ١. اضطراب القلق العام

يتضمن هذا الاضطراب القلق المفرط وغيرالمنضبط بشأن مجموعة متنوعة من الحالات، أعراض هذا النوع من القلق تشمل التوتر العضلي والأرق، والصداع الحاد، واضطراب في المعدة وقد ينتج عن هذا النوع من اضطرابات القلق مخاوف بشأن الأداء في المدرسة أو الصداقات أو العلاقات أو غيرها من الأنشطة، وهذا النوع من اضطرابات القلق هو الأكثر شيوعا في الأطفال.





٢. اضطراب قلق الانفصالقد يشعرالأطفال المصابون بهذا النوع من الاضطراب بالقلق من الانفصال عن والديهم، خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات، ولكن بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، قد يكون الخوف المفرط أوالقلق من الانفصال عن والديهم وإظهارعلامات مثل الصعوبة أثناء اللعب أو البقاء بمفردهم، أوحتى النوم وحدهم ، عاملاً مقلقًا للوالدين.

Advertisements



٣. اضطراب قلق الطفولة المعقد ٣. اضطراب قلق الطفولة المعقد

اضطراب قلق الطفولة المعقد أو التوحد الانتقائي، يحدث عندما يكون الطفل غير قادر على التحدث والتواصل بشكل فعال في بيئات اجتماعية مختارة، مثل المدرسة، والأطفال الذين يعانون من هذا النوع من اضطرابات القلق قد يرفضون التحدث في أنواع معينة من المواقف الاجتماعية، حتى لوكانوا ثرثارة للغاية في المنزل أو في المكان الذي قد يشعرون فيه بالراحة، قد يرفض الأطفال أيضًا التحدث أمام الجمهور أو تجنب ملامسة العينين لأشخاص آخرين.

عادة ما يتم تشخيص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بهذا النوع من الاضطراب،لذا تأكد أن تأخذ طفلك لجلسات المشورة من وقت لآخر.





٤.قلق الرهاب المحدديمكن أن يعاني بعض الأطفال من خوف أو قلق بشأن موقف أو شيء معين، وهذا يمكن أن يجعل الطفل يبتعد عن الشخص أو الموقف أو يبدأ في تحمله بمزيد من الخوف، هذا يمكن أن يجعل الأطفال يبكيون أو يلتصقون بالبالغين عندما يشعرون بالخوف من حولهم، وبعض أنواع الرهاب الشائعة هي الخوف من الحشرات أو الدم أو الحيوانات أو المرتفعات أو الطيران.







٦. اضطراب القلق الاجتماعي ٦. اضطراب القلق الاجتماعي

٥. اضطراب الهلعالأطفال الذين يعانون من نوبات الهلع على فترات منتظمة غالبا ما يشعرون بالقلق من وجود المزيد منهم يعانون من قلق اضطرابات الهلع، فقد يظهر للطفل المصاب بنوبة هلع أعراض يمكن أن تشمل الألم في الصدر، والإحساس بالاختناق ، والدوخة ، وضيق التنفس ، والغثيان ، والشعور بالبرد أو الحرارة ، وحتى الخوف من الموت.

إذا كان طفلك يعاني من خوف شديد من الاضطرار إلى المشاركة في الفصل أو التفاعل مع زملائه، فقد يعاني من اضطراب قلق اجتماعي، وقد يبحث الأطفال عن هذا الخوف من خلال البكاء أو التجمد أو الالتصاق بالبالغين.

قد يظهر القلق على أنه خوف أو قلق، ولكنه قد يجعل الأطفال يشعرون بالغضب، لذا يجب أن يكون الشخص متيقظًا لبعض أعراض القلق هذه ، حيث يحتفظ بعض الأطفال بمخاوفهم بأنفسهم، وبالتالي هناك فرص لعدم معرفة هذه العلامات.