شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الشاي 3 مرات في الأسبوع يحميك من مرض خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الشاي 3 مرات في الأسبوع على الأقل يؤخر الإصابة بالأزمات القلبية 1.41 سنة مقارنة بمن لا يشربون الشاي على الإطلاق.

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وأجريت الدراسة استناداً إلى البيانات الصحية لأكثر من 100 ألف شخص في الصين، وأظهرت أن من لديهم عادة شرب الشاي بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 39 بالمائة.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية أن المادة التي تحمي القلب وضغط الدم في الشاي وهي بوليفينول لا يتم تخزينها في الجسم، لذلك يتمتع من لديه عادة شرب الشاي بانتظام بفوائد هذه المادة المضادة للأكسدة، ويتطلّب ذلك تناول الشاي 3 مرات على الأقل أسبوعياً.

ودعت نتائج الأبحاث إلى تناول الشاي الأخضر أكثر من الأسود والأحمر، لأن الأول يحتوي على نسبة أكثر من البوليفينول، كما أن إضافة الحليب للشاي الغامق يقلل من استفادة الجسم من الشاي.