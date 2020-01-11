طرق علي أهم طرق الوقاية من الذبحة الصدرية

كشفت وزارة الصحة الإمارتية عبر موقعها الرسمى، بعض الأعراض التي يتعرض لها المرضي المصابون أو الذين يتعرضون لبعض الأعراض الخاصة بالذبحة الصدرية، والتي تكون حرقان في الصدر ويصاحبه ألالم مبرحة لا يستطيع الشخص تحملها، مع وود صعوبه في التقاط النفس بشكل طبيعي، والم في الذراع الأيسر.وأوضحت وزارة الصحة الإمارتية أن هناك بعض الأعراض التي يجب على المريض الذهاب بشكل مباشر للمستشفى لتجنب التعرض للموت الناتج عن الإصابة بالذبحة ومنها:

- استمرار الشعور بالأعراض السابق ذكرها لمدة 15 دقيقة مباشرة.

- حال تناولك للأدوية الخاصة بمثل هذه الحالة أي الذبحة فأيضا عليك الذهاب مباشرة للمستشفي للقيام بالإجرائات الوقائية.

-الشعور بالضعف وعدم القدرة علي الإحساس بالوجه أو القدمين أو اليدين، ففي هذه الحالة عليك العلم أن حالتك صعبة ويجب التوجه لاقرب مستشفي.

-في حالة عدم القدرة علي الكلام، والتعرض لمشكلة في الرؤية ففي هذه الحالة يجب عليك الذهاب مباشرة للمستشفي.

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وأوضحت العديد من الأبحاث الطبية أنه عند ذهاب المريض للمستشفي يخضع المريض لرسم القلب وإجراء الأيكو أى أشعة القلب، وذلك لاكتشاف إذا كان هذا الشخص يعاني بالفعل نن الذبحة أم لا، وحال إثبات هذه الحالة يخضع المريض للقسطرة لاكتشاف إذا كان يعاني من انسداد في أحد شرايين القلب، والتي يتوجب علي الطبيب المتابع للحالة تركيب دعمات للمساهمة في توسيع الشرايين والحد من التعرض مرة أخري للإصابة بالذبحة الصدرية

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