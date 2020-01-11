تعرف على ترتيب المشروبات الغازية حسب محتوى السكر

السبت 11 يناير 2020

عند الحديث عن ظاهرة البدانة المتنامية عالمياً، ومعها الانتشار المتزايد لمرض السكري تشير أصابع الاتهام أولاً إلى المشروبات السكرية، ثم الأطعمة السريعة.



وتعتبر المشروبات الغازية أكثر أنواع المشروبات المحلاة بالسكر استهلاكاً حول العالم، على الرغم من أنها سعرات حرارية فارغة من أية مغذيات، بل إن تركيبتها الغنية بالأحماض والكافيين والملونات والنكهات الاصطناعية تسبب مشاكل إضافية إلى جانب البدانة.

وتعتبر المشروبات الخالية من السكر والتي تعتمد على تحلية اصطناعية الأكثر خطورة، لأن هذه التحلية الاصطناعية تعادل في بعض الأحيان 180 ضعف كمية السكر من حيث التأثير على البنكرياس.

ترتيب مشروبات الصودا حسب محتوى السكر:

* مشروبات كراش بنكهاتها المتعددة هي الأكثر غنى بالسكر (52 غراماً في العبوة)، باستثناء كراش بلو الزرقاء وكراش جريب فروت فتحتوي على 41 غراماً.

* تحتوي نكهات عديدة من فانتا على 44إلى 47 غراماً من السكر في العبوة، باستثناء فانتا بالتفاح الأخضر فتحتوي على 38 غراماً.

* ماونتن ديو من الشمروبات الغنية بالسكر أيضاً، فالعبوة تحتوي على 46 غراماً.

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* كوكاكولا فانيلا هي الأعلى في منتجات الكوكاكولا من حيث السكر بـ 42 غراماً في العبوة.

* تحتوي بيبسي بنكهات الكرز على 42 غراماً من السكر في العبوة، ونصف كمية الصوديوم التي تحتويها المنتجات السابقة.

* تحتوي عبوة البيبسي كولا على 41 غراماً من السكر.

* تحتوي عبوة الكوكاكولا على 39 غراماً من السكر.

* تحتوي عبوة سفن اب وسبريت على 38 غراماً من السكر.

* تحتوي عبوة كندا دراي على 35 إلى 36 غراماً من السكر حسب النكهة.

* تحتوي عبوة شويبس على 32 غراماً من السكر، وتمتاز بالعدد القليل من المكونات وهو عنصر صحي.

* تحتوي عبوة كوكاكولا لايف على 24 غراماً من السكر وعدد قليل من المكونات.