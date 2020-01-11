شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر خطيرة لاستخدام «بخاخ الأنف» مدة طويلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذر خبراء الصحة من أن استخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعود الجسم عليه، موضحة أن هذا الأمر يسري بصفة خاصة على البخاخ المزيل للاحتقان من خلال انقباض الأوعية الدموية مثل البخاخ المعالج للرشح وانسداد الأنف.
وقالت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرجو إن من المخاطر الأخرى لاستخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة تلف الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، ما يرفع خطر فقدان حاسة الشم، ومن ثم حاسة التذوق.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح زيلربيرج بعدم استخدام بخاخ الأنف لمدة تزيد عن 5 إلى 7 أيام.
وفي حال استمرار المتاعب بعد انقضاء هذه المدة، فيمكن حينئذ اللجوء إلى الاستنشاق بمحلول ملح الطعام.
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