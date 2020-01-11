شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح الورم الحليمي (HPV) والكشف الدوري يحميكِ من سرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها لدى النساء بسبب اختبارعنق الرحم والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري الذى يمنع الإصابة بهذا النوع من السرطان، يبحث اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) عن الفيروس الذي يمكن أن يسبب تغييرات الخلية .

ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC يمكن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري حماية النساء من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب معظم أنواع سرطان عنق الرحم، أهم شيء يمكنك القيام به للمساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم هو الحصول على اختبارات الفحص التي تبدأ بانتظام في سن 21.

فإذا كنت تبلغين من العمر 30 عامًا أو أكبر، فلديك ثلاثة خيارات، يمكنك الحصول على اختبار عنق الرحم فقط أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري فقط أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري واختبار عنق الرحم معًا. إذا كانت نتائج الاختبار طبيعية ، يمكنك الانتظار ثلاث سنوات ليتم اختبارها مرة أخرى إذا كان لديك اختبار عنق الرحم فقط، أو خمس سنوات ليتم اختبارها مرة أخرى إذا كان لديك اختبار فيروس الورم الحليمي البشري فقط أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري واختبار عنق الرحم معًا.

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إذا كانت نتائج الاختبار غير طبيعية فلا داعى للقلق، فسرطان عنق الرحم قابل للشفاء بشكل كبير عند اكتشافه وعلاجه مبكرًا.

فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم فيجب الحصول على تطعيم الأطفال ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 11 إلى 12 للمساعدة في منع سرطان عنق الرحم وغيرها من أنواع السرطان.

نصائح هامة للوقاية من الاصابة بسرطان عنق الرحم:

إن أهم شيء يمكنك القيام به للمساعدة في منع سرطان عنق الرحم هو الفحص الدوري بانتظام، والحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري إذا كنت في الفئة العمرية التي يوصى به، والابتعاد عند التدخين.