شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فيروس كورونا بعد ظهوره فى الصين مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروسات كورونا هو فصيلة كبيرة من الفيروسات التى يمكن أن تتسبب فى طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ويطلق عليه أيضا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وبالرغم من أن معظم الحالات البشرية المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية نتجت عن انتقال العدوى بين البشر فإن من المرجح أن الجمال هى المستودع الرئيسى الذى يستضيف فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومصدر حيوانى لعدوى البشر بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ووفقا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية وموضعها الرسمى تتراوح أعراض الاصابة بفيروس كورونا بين عدم ظهور أى أعراض وبين الأعراض التنفسية المعتدلة وحتى المرض التنفسى الحاد الوخيم والوفاة، وتتخذ الأعراض النمطية للإصابة بمرض فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية شكل الحمى والسعال وضيق التنفس.

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أما الالتهاب الرئوى فهو شائع لكنه لا يحدث دائماً عند الاصابة بفيروس كورونا، كما تشمل الاعراض المصاحبة للمرض الإسهال، ويمكن أن يتسبب الاعتلال الوخيم في فشل التنفس، الذي يتطلب التنفس الاصطناعي والدعم في وحدة العناية المركزة.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فأن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس حيواني المصدر ينتقل من الحيوان إلى البشر، ومنشأ الفيروس لم يُفهم بعد فهماً تاماً، ولكن حسب تحليل مختلف جينومات الفيروس يُعتقد أن منشأه في الخفافيش وأنه انتقل إلى الجمال في وقت ما من الماضي البعيد.

انتقال العدوى بين البشر لا تحدث بسهولة فلا ينتقل الفيروس ينتقل بسهولة من إنسان لآخر، ما لم تحدث مخالطة قريبة، مثل توفير الرعاية للمريض دون حماية.