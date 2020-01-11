برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.."أبوظبي التقني" يطلق مهرجان "الصحة واللياقة"

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الـ9 من مهرجان "المرح للصحة واللياقة 2020" على مدى 6 مراحل ولمدة شهر في مختلف إمارات الدولة.

وتنطلق المرحلة الأولى من الفعاليات من مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم 22 يناير/كانون الثاني، وتستمر 4 أيام، وتتضمن نخبة مختارة من الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار.

وتتواصل الفعاليات على 5 مراحل أخرى بمختلف إمارات الدولة حتى 20 فبراير/شباط المقبل، بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في وزارة التربية والتعليم وكلية فاطمة للعلوم الصحية ومجلس أبوظبي الرياضي وجامعة خليفة واستاد هزاع بن زايد في العين.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن المهرجان يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة استحداث مختلف الأساليب والمبادرات اللازمة، لوضع الطلبة وأبناء المجتمع مبكراً على أحدث وأفضل المسارات الصحية والحياتية المتخصصة، بما ينسجم مع جهود الإمارات لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية الدولة 2021.

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وأضاف أن الدورة الـ9 من المهرجان تقام تحت شعار "معاً لمجتمع إماراتي مستدام" للتركيز على الممارسات والثقافة البيئية من خلال نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الخبرات المشهود لها في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة والصحة والرياضة.

وأوضح أن نجاح الدورات الثماني الماضية من المهرجان أثبتت مكانته في صدارة البرامج المجتمعية التي رسخها "أبوظبي التقني" على مدى 9 سنوات، لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية عميقة؛ منها توعية أبناء المجتمع بالمسارات التعليمية الطبية المتخصصة التي تطرحها كلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة خليفة وغيرها من المؤسسات الجامعية، والثانوية بجانب المؤسسات الرياضية البارزة؛ ومنها مجلس أبوظبي الرياضي واستاد هزاع بن زايد في العين.

وأضاف: "نجاحات الدورات الماضية وإثبات المهرجان مكانته تسهم في تمكين الشباب والأطفال وجميع أفراد العائلة من السلوكيات الصحية والرياضية التي تسهم في تكوين أجيال وطنية ذات معايير عالية الجودة قادرة على تلبية متطلبات النهضة الصناعية التي تعيشها الإمارات في حاضرها ومستقبلها القريب والبعيد، خاصة خلال مرحلة ما بعد النفط".

من جانبه قال علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني"، إن الدورة الـ9 من المهرجان تتميز بتنوع فعالياتها ما بين خدمات صحية وأنشطة رياضية وترفيهية تركز على البيئة، بما يتوافق مع خيارات جميع أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين.



ودعا الأسر إلى الحضور والمشاركة بفعالية للاستفادة من مختلف الفعاليات التي يقدمها "أبوظبي التقني" بمشاركة نخبة مختارة من المؤسسات الصحية والرياضية والترفيهية المتخصصة والقادرة على تطوير قدرات الشباب وأفراد العائلة والمجتمع.