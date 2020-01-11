طبيب مصري يبتكر نظاما تفاعليا لخسارة الوزن

ابتكر الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بمصر، نظاما جديدا لإنقاص الوزن تحت عنوان "The Slim Game"، يعتمد في الأساس على اكتساب عادات صحية تؤدي إلى الرشاقة.

ويقول "جمال" إن "The Slim Game" عبارة عن برنامج تفاعلي لإنقاص الوزن، والتمتع بصحة جيدة، من خلال اكتساب عادات غذائية صحية، فهو ليس مجرد برنامج غذائي أو رياضي، ولكنه برنامج يقدم منظومة متكاملة تساعد على تحقيق حلم الرشاقة بشكل عملي.

وأوضح جمال أن برنامجه يُعتبر تطورا لمفهوم الدايت، ويعتمد على 4 عناصر أساسية، هي:

نظام غذائي مفصل





خلال مدة البرنامج؛ يتم تفصيل أنظمة غذائية خاصة لكل حالة، حيث يكون نظاما صحيا ومتكامل العناصر، يراعي صحتك مع وزنك، وهو مبني على فهم عميق لكيمياء الجسم، ويوضح أن النظام قد يكون متغيرا حسب تطور الحالة وتفاعلها مع البرنامج.

متابعة يومية





Advertisements

يعتمد النظام على المتابعة اليومية لضمان الالتزام بالنظام، وحل أي مشكلة تواجهك من خلال مجموعة من المتابعين "Mentors" على تطبيق "واتساب" أو بالاتصال المباشر.

والـ"Mentors" هم مجموعة شاركت من قبل في نظام "The Slim Game"، وتمكنوا من تغيير حياتهم، وقرروا أن يساعدوا آخرين على تحقيق حلم الرشاقة.

الدعم والمساندة





وتحدث "جمال" عن أهمية التواجد وسط مجموعة لديها نفس الأهداف، وتسلك نفس الطريق، وبالتالي تجد الدعم والمساندة، وتكون صداقات وعلاقات قوية تساعدها على تحقيق أهدافها، بمعنى أنهم يدعون بعضهم للمشي والاستمرار في الدايت، بدلاً من تناول البيتزا.

الاستمتاع

"The Slim Game" هو برنامج تفاعلي مبني على المشاركة والمساندة، وبالتالي يساعدك على الدخول في تحديات ومنافسات وأنشطة تفاعلية تشعرك بالمتعة.

ويقول استشاري التغذية العلاجية والسمنة إن هذا النظام يعلمنا كيف نأكل، ومواجهة أوقات ضعفنا، ومقاومة تفريغ مشاعرنا في الأكل، ويغير علاقتنا بالأكل لعلاقة صحية ومفيدة.



