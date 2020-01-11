شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 48 ألف معلم على استخدام التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الهوارى، المدير الإقليمى للتسويق والعمليات لدى «مايكروسوفت- الشرق الأوسط»، إن شركته تهتم بشكل كبير بالتدريب وتنمية مهارات الشباب فى مصر، وإن تبنى الشركة لمبادرة «طور وغير» انتهت إلى تدريب نحو 670 ألف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن رؤية الشركة فى هذا المجال هو التعاون مع جهات مختلفة فى الدولة للوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل أوسع انتشارا، وهو ما حدث أيضا فى برنامج تمكين المرأة الذى استفادت منه حوالى 25 ألف مشتركة.

وأضاف «الهوارى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم الاقتصادى» أنه تم عقد شراكة مع وزارة التربية والتعليم ليس فقط لتدريب الطلاب، ولكن أيضا لتمكين المعلمين من استخدام التكنولوجيا لتطوير العملية التعليمية، تم من خلاله تدريب حوالى 48 ألف معلم فى مراحل تعليميه مختلفة من كل الجمهورية.

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وعن تعاون الشركة مع الحكومة المصرية، قال «الهوارى» إن هناك تعاونًا بين شركة مايكروسوفت العالمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول الذكاء الصناعى فى القطاع الزراعى فى إطار مبادرة «الذكاء الصناعى من أجل الخير» التى أطلقتها مايكروسوفت، موضحا أنه تهدف المبادرة إلى تطوير الأساليب التقليدية للزراعة من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى، التى تساهم فى تدقيق اتخاذ القرار وتعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الهادر، حيث يتم تنفيذ المشروع فى محافظة كفرالشيخ، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول يونيو المقبل.

وتابع: «تم عقد شراكة مع وزارتى الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار جذب الاستثمار، ووفر لنا حلولا تكنولوجية عن طريقها يتم إتاحة معلومات التى يحتاجها المستثمر، مثل الأماكن الجغرافية للأماكن التى يحتاجها للحصول على خدمة معينة فى مكان ما، كما أن هناك خدمة أيضا لمساعدة متخذى القرار من خلال معالجة البيانات الكبيرة والربط بين البيانات وبعضها يمكنهم الاعتماد عليها، كما نعمل مع رواد الأعمال، ونرى أن جزءا من مهمتنا هو مشاركة التكنولوجيا مع الجميع، وريادة الأعمال تعتمد بشكل أساسى على الابتكار والتقنية، ونحن حريصون على التواصل معهم ومساعدتهم فى إنجاز مشروعاتهم».

وعن استراتيجية الشركة فى مصر خلال العام الجديد، أوضح «الهوارى» أنها «تعتمد على عقد شراكات مع القطاع العام والخاص والمؤسسات المختلفة، للاستفادة من أدوات السحابة الذكية والذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، فالذكاء الاصطناعى أصبح له أهمية كبيرة فى دعم مختلف الأنشطة، كما يساعد فى التنبؤ بالأعطال مما يمنع توقفها أثناء العمل».

وتابع «الهوارى»: «نعمل كذلك على السيطرة على المخاوف المتزايدة فى المنطقة بشأن الأمن السيبرانى، من خلال حلول الأمان الذكية القائمة على سحابة (مايكروسوفت) لحماية المستخدمين والبيانات».