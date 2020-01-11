شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتخفيف التوتر والضغط النفسى لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش مرضى السرطان فى حالة من التوتر والضغط النفسى عند تشخيصهم بهذا المرض الخبيث، علاوة على توترهم من تلقى العلاج وآثاره الجانبية عليهم، كل هذا يزيد مستوى الإجهاد والتوتر لديهم، وقد لا تعرف أنك تحت الضغط، لذلك من المهم الانتباه إلى جسمك وأعراض الإجهاد التى تظهر من خلال ألم العضلات والرقبة والتهيج والعصبية، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح وخطوات لتخفيف التوتر عند مرضى السرطان، وفقا لموقع كلايفند كلينيك. طرق لتخفيف التوتر والإجهاد عند مرضى السرطان: １- عبر عن مشاعركيجب أن ينقل مرضى السرطان احتياجاتهم أو مشاعرهم المقربين لهم، لذا كن صريحًا مع عائلتك وأصدقائك، أخبرهم بما تحتاجه، حتى لو كنت ترغب في العزلة والراحة.

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وأخبر طبيبك أيضا بما تشعر به ومخاوفك، حيث إن لديه فهما عميقا وواسعا لعلاج السرطان ومصدرا قيما للمعلومات العملية، وأيضا ابحث عن شخص ما في دائرتك يمكنك الوثوق به، اسمح لنفسك بالتنفيس مع صديقك المقرب. في بعض الأحيان يمكن أن يساعدك بث أفكارك على الوصول إلى حل أو منظور جديد.





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