شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيق تخريبي» ينشر «تقييمات مزيفة» لخداع المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف باحثون في الأمن الإلكترونى عن تطبيق تروجان شديد الإزعاج للمستخدمين بنشر إعلانات غير مرغوب فيها وتثبيت تطبيقات تسوق عبر الإنترنت، ليخدع المستخدمين والمعلنين على السواء. ويزور هذا التطبيق الخبيث متاجر تطبيقات الهواتف الذكية ويعمل على تنزيل تطبيقات مختلفة وتشغيلها، كما يترك تقييمات وهمية بالنيابة عن المستخدم غير المدرك لما يحصل على جهازه.

وقال تقرير لشركة «كاسبرسكى» إن التطبيق المسمّى Shopper، أثار انتباه الباحثين أولاً بعد تعتيم شديد على استخدامه خدمة Google Accessibility Service الخاصة بتحديد قدرات وصول المستخدمين ذوى الإعاقة إلى عدد من موارد الجهاز.

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وتتيح الخدمة للمستخدمين ضبط الصوت لقراءة محتوى التطبيق وأتمتة التفاعل مع واجهة الاستخدام. ومع ذلك، فإن وصول المخربين إلى هذه الميزة يمنحهم أداة تهديد خطرة لمالك الجهاز.

وبمجرد حصول التطبيق التخريبى على إذن استخدام الخدمة، يحظى بفرص غير محدودة تقريبًا للتفاعل مع واجهة النظام والتطبيقات، إذ يصبح بإمكانه التقاط البيانات الموجودة على الشاشة، والضغط على الأزرار، وحتى محاكاة إيماءات المستخدم الجسدية. ولم يُعرف بعد كيف ينتشر هذا التطبيق، لكن باحثى كاسبرسكى يفترضون أنه يمكن تنزيله من قبل مالكى الأجهزة من إعلانات مخادعة أو متاجر تطبيقات تابعة لجهات أخرى أثناء سعيهم للحصول على تطبيق رسمى سليم.

ويخفى التطبيق الخبيث نفسه على هيئة أحد تطبيقات نظام التشغيل ويستخدم أيقونة اسمها ConfigAPKs لإخفاء نفسه عن المستخدم، ويتم تشغيله بعد إلغاء قفل الشاشة ليبدأ في جمع معلومات حول الجهاز ويرسلها إلى خوادم الجهة التخريبية التي تقف وراءه، ويعيد الخادم أوامر التطبيق للتنفيذ.