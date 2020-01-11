دراسة تُجيب: هل يقلل الفلفل الحار خطر الوفاة حقاً؟

السبت 11 يناير 2020

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول الفلفل الحريف 4 مرات في الأسبوع أو أكثر يقلل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 34 بالمائة، وخطر الوفاة لأسباب صحية مختلفة بنسبة 23 بالمائة.



وقد اهتمت دراسات قليلة بتأثير أكل الفلفل الأحمر الحار على الصحة، ومنها هذه الدراسة الإيطالية الحديثة التي تتبع فيها الباحثون تأثير أكل الفلفل على مجموعة من الشخاص لمدة تزيد عن 8 سنوات.

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وأجريت الدراسة في "ميديترينيان نيوروجيكال إنستيتوت" في إيطاليا، واعتمدت على البيانات الصحية والتغذوية لأكثر من 24 ألف شخص أعمارهم تزيد عن 35 عاماً.

ونُشرت النتائج في "جورنال أوف ذا أمريكان كوليج أوف كارديولوجي"، ورصد فريق البحث الأثر الإيجابي نتيجة أكل الفلفل الحار الحريف 4 مرات في الأسبوع أو أكثر مقارنة بمن يأكلونه نادراً.

ويعتقد الباحثون أن مادة "كباسيسين" التي تمنح الفلفل الحريف مذاقه الحار لا تقتصر فائدتها على حماية القلب من الالتهابات فقط، بل توفر فوائد وقائية ضد التهاب المفاصل والسرطان واضطرابات الهضم وارتفاع ضغط الدم.