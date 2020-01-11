تعرَّف على "ملكة الظلام" صاحبة الصورة الشهيرة على "فيسبوك"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة تقرأ إحدى الجرائد، ببشرة داكنة اللون، تبدو وكأنها لامعة من شدة لونها، وشعر أسود داكن، مع فستان وحذاء باللون الأسود، مشيدين بقوامها، ومتحدثين عن لونها الذي اعتبره البعض غريبًا، حيث وصفها الكثير بالجمال والأنوثة النادرة ذات المعايير غير المعروفة والتي تبتعد عن النمطية السائدة حول الشقروات فقط.

صاحبة الصورة الشهيرة

وتعود الصورة لعارضة الأزياء الشهيرة، سودانية الأصل، نياكيم غاتويش، والتي تعد واحدة من أشهر وأغنى عارضات الأزياء، التي جعل منها التنمر أيقونة للدفاع عن حق السمراوت بوجه عام، والسودانيات بشكل خاص، وذلك بعدما نصحها من قبل سائق سيارة أجرة في نيويورك قديمًا، بتبييض بشرتها، لتبديل لونها، لتقرر على الفور نشر الأمر عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلى الفور جلبت "غاتويش" العديد من المتابعين والداعمين لها، وفقًا لما ذكرته "دويتشه فيله"، والـ"ديلي ميل".

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ورصدت مواقع صحافية أبرز المعلومات عن نياكيم غاتويش:

- تبلغ من العُمر 24 عامًا.

- من جنوب السودان.

- تعيش في ولاية مينيسوتا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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- لها شهرة واسعة على موقع "إنستجرام" حيث يبلغ عدد متابعيها ما يقرب من نصف مليون مُتابع.

- تُلقب نفسها بـ"ملكة الظلام" عبر صفحتها على "إنستجرام".

- تؤكد أنها تستخدم العسل والزيوت الطبيعية والمغذية لمحاربة جفاف البشرة.

- تعد الوجه الدعائي لعديد من شركات مستحضرات التجميل الطبية العالمية.

- تدافع عن حقوق أصحاب البشرة السمراء في جميع أنحاء العالم.

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