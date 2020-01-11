شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب اختبار إيلاستاز البراز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الإيلاستاز فى البراز أو stool elastase test من ضمن التحاليل التى قد يطلبها الطبيب، ويقيس هذا الاختبار مقدار الإيلاستاز فى البراز، وهو إنزيم يصنعه نسيج خاص فى البنكرياس ويساعد هذا الإنزيم فى تحطيم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات بعد تناول الطعام، وفقا لموقعى medlineplusوNHS.

إذا تم العثور على القليل من الإيلاستاز أو عدم وجوده فى البراز، فقد يعنى هذا أن هذا الإنزيم لا يعمل كما يجب، وهذا ما يسمى قصور البنكرياس. يمكن أن يسبب قصور البنكرياس عددًا من المشكلات الصحية، بما فى ذلك سوء الامتصاص وسوء التغذية، وهى اضطرابات تؤثر على قدرتك على الهضم وتناول المواد الغذائية من الطعام.

فى البالغين غالبًا ما يكون قصور البنكرياس علامة على التهاب البنكرياس المزمن، هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم للبنكرياس.

فى الأطفال يمكن أن يكون قصور البنكرياس علامة على:

-التليف الكيسى ، وهو مرض وراثى يؤدى إلى تراكم المخاط فى الرئتين والبنكرياس والأعضاء الأخرى.

-متلازمة شوشمان - دياموند، مرض نادر وراثى يسبب مشاكل فى الجهاز الهيكلى ونخاع العظام البنكرياس.

استخدامات اختبار الايلاستاز في البراز

يستخدم اختبار الإيلاستاز فى البراز لمعرفة ما إذا كان هناك قصور فى البنكرياس، هذا الاختبار أفضل فى العثور على قصور البنكرياس الحاد، بدلاً من الحالات الخفيفة أو المعتدلة.

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قد يكون قصور البنكرياس فى بعض الأحيان علامة على سرطان البنكرياس، لكن هذا الاختبار لا يستخدم للكشف عن السرطان أو تشخيصه.

لماذا أحتاج إلى اختبار الإيلاستاز البراز؟

قد تحتاج إلى اختبار الإيلاستاز البراز إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من أعراض قصور البنكرياس، وتشمل أعراضه:

-ألم البطن.

-رائحة كريهة ، براز دهنى.

-سوء الامتصاص ، وهو اضطراب يؤثر على قدرتك على هضم واستيعاب العناصر الغذائية من الطعام، يمكن أن يسبب سوء التغذية، وهى حالة لا يحصل فيها جسمك على السعرات الحرارية والفيتامينات و / أو المعادن اللازمة لصحة جيدة.

-فقدان الوزن دون محاولة.

نتائج تحليل الايلاستاز في البراز

النسبة الطبيعية لإفرازات البنكرياس من الايلاستاز هى: من 200 إلى> 500 ميكروجرام E1 / جم براز.

النسب المعتدلة من قصور البنكرياس الخفيف المعتدل: 100 - 200 ميكروجرام E1 /جم البراز.

والقصور الحاد في البنكرياس يشار إليه ب exocrine وهو أقل من 100 ميكروجرام E1 / جم البراز.