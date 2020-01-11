شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية وفقا لوزارة الصحة الإمارتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس الشديدة، ونقص درجات الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الكثيرون وبعض الفئات من الأشخاص لزيادة الإصابة.

و قدمت وزارة الصحة الإمارتية، نشرة بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، وهم:

- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المختلفة وخاصة المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا الشديدة.

- المسنين وكبارالسن الذين تخطت أعمارهم الـ65 عاما، هم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.



وزارة الصحة الاماريتية

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-الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، فالذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وعن السنتتين مستهدفين بشكل كبير.

-الحوامل أكثرعرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا نتيجة لنقص نسبة مناعتهم بشكل كبير خلال هذه الفترة.

- الأطباء والممرضين أيضا أكثرعرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا الشديدة، لأنهم يتعاملون مع الأشخاص المصابون بمثل هذا الفيروس.

وهناك العديد من النصائح الصحية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، ومنها الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالزنك، وفيتامين سي، والمشروبات الدافئة كالينسون والبردقوش.