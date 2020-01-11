فوائد الطماطم للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - اعتبر البعض أن الطماطم أو البندورة من الفواكه، وربما السبب في ذلك أنها تؤكل نيئة ويمكن تقطيعها على شكل شرائح مثل الفاكهة وإضافتها لكل وجبة على المائدة، فما هي الفوائد الصحية للطماطم بالنسبة لطفلك؟

الدكتورة سعاد أبو الخير، أخصائية تغذية علاجية، تشير إلى فوائد الطماطم" البندورة" لطفلك كما يلي...

فوائد البندورة لطفلك

تحتوي الطماطم على نسبة كبيرة من الحديد، ولذلك هي وقاية لطفلك من الأنيميا" فقر الدم".

تحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم، وكذلك فيتامين سي، فهي بذلك وقاية من الأمراض وتقوي العظام ومناعة الطفل.

تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

تحمي الطفل من الإصابة بالإمساك، بل إنها توصف لعلاجه.

تفيد الطماطم في علاج ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال.

تنشط وظائف الكليتين عند الطفل وطرح السموم منهما.

تمد الطفل بالطاقة والحيوية والنشاط.

وتقوي قلب الطفل خاصة للأطفال المبتسرين الذين يبقون في وزن أقل عن أقرانهم، لما بعد السنة من عمرهم، ويفضل أن تعطى لهم على شكل عصير بعد السنة.

تعالج الطماطم عسر الهضم عند الأطفال الناتج عن الغازات.

تعمل الطماطم كمطهر للمعدة والأمعاء.

لا تزيد الوزن فهي آمنة للأطفال الذين يعانون من السمنة.

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كيف تقدمين الطماطم لطفلك؟

لا يفضل تقديم الطماطم للطفل قبل عمر السنة؛ لأنها تسبب له الحموضة.

ويفضل أن تقدم نيئة، غير مطبوخة للمحافظة على قيمتها الغذائية العالية.

اعتمدي طبق السلطة اليومي.

يجب غسلها جيداً قبل الاستعمال؛ لأنها تتعرض للرش بالمبيدات، ويفضل الطماطم البلدية غير الخاضعة لأي هندسة وراثية.

ويجب عدم تعريضها للهواء بعد التقطيع؛ لكي لا تفقد من قيمتها الغذائية.

ويفضل تقطيعها لقطع كبيرة؛ لكي تحتفظ بنسبة الحديد فيها.

هل يفضل عصير الطماطم للرضع؟

لا يفضل تقديم عصير الطماطم للرضيع قبل عمر السنة؛ خوفاً من إصابته بالحساسية من الحموضة العالية التي تتوافر فيها.

يعمل عصير الطماطم غير المنزوع القشر على زيادة معدل نمو الرضيع.