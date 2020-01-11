كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - بمجرد أن يأتي الطفل إلى العالم، سيكون لديك أسئلة في ذهنك فيما يتعلق بصحته والأطعمة التي يمكن تقديمها له بعد 6 أشهر، كما أن هناك بعض الأمهات تفضلن إطعام الطفل بعد أربعة أشهر حسب استشارة طبيب الأطفال الخاص به، فهل تشعر الأم بالارتباك والتخوف من تسبب الأطعمة بعض المعاناة لطفلها بالسلب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك عزيزتي، فوائد تناول الكوسة المهروسة للرضع.

الكوسة المهروسة للمولود

قدم الدكتور عمر عبد الحميد اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة أهم فوائد الكوسة المهروسة للرضع، وهي تتمثل فيما يلي:

وقال إن الكوسة هي الخضراوات التي يمكن زراعتها في أي وقت من السنة، رغم أن الخضراوات موطنها القارة الأميركية، إلا أنها اكتسبت جراً سريعاً في أوروبا منذ نحو ثلاثة قرون، لقد كان نظاماً غذائياً أساسيا لأميركا الجنوبية لعدة قرون، حيث كانوا يحبونه لمحتواه العالي من العناصر الغذائية.

القيمة الغذائية للكوسة:

العناصر الغذائية لكل 124 غراماً:

الكربوهيدرات 4.2 جرام

بروتين 1.5 غرام

الكلسيوم 18.6 ملغ

حديد 0.4 ملغ

المغنيسيوم 21.1 ملغ

الألياف الغذائية 1.4 جرام

فيتامين سي 21.1 ملغ

تحتوي الكوسة على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل، لذلك ستكون إضافة جيدة لخطة النظام الغذائي للطفل منذ سن مبكر.

هل من الآمن إعطاء الكوسة للرضع؟

هذه الخضراوات آمنة تماماً للطفل، لذا يمكن إعطاؤها له منذ السنة الأولى من حياته، يمكنك البدء بإدراجها في نظامه الغذائي من سن عشرة أشهر أو أصغر حسب رغبة الأم والطبيب معاً.

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الفوائد الصحية للكوسة المهروسة

1. محتوى الكالسيوم: تحتوي على الكالسيوم اللازم لنمو العظام وأسنان الطفل، كما تلعب دوراً في نقل العناصر الغذائية داخل الجسم.

2. الكثير من المغنيسيوم: يلعب المغنيسيوم أيضاً دوراً مهماً بالقدر نفسه في نمو العظام واللثة وأسنان الطفل، كما أنها تساعد في الهضم، لأنها تطلق الإنزيمات اللازمة للهضم وتتحكم في المثانة البولية.

3. الفوسفور: تحتوي الكوسة على مجموعة كاملة من الفوسفور، والذي يلعب دوراً في تسهيل عدد من الوظائف الجسدية، يتم مكافحة الخدر والإرهاق بواسطة هذا المعدن، كما أنه يلعب دوراً في تطور المخ.

4. تساعد الجهاز المناعي: تحتوي على فيتامين C، وهو أمر مهم لنمو الطفل، يعتمد تطوير الجهاز المناعي على كمية فيتامين C المتاحة للجسم؛ لأنه ضروري لإنتاج المخاط والسوائل الجسدية الأخرى.

5. فيتامين ب: تتكون فيتامينات B المعقدة من فيتامين B - 6. النياسين، الثيامين، الفولات، وعدد قليل من الفيتامينات الأخرى. هذه ضرورية للأنشطة الأيضية، وعمل الجهاز المناعي، وإنتاج الطاقة وإنتاج كرات الدم الحمراء في الجسم.

6. سهلة الهضم: رغم أن الكوسة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، إلا أنها يمكن هضمها بسهولة من خلال معدة الطفل. تتكون أساساً من الماء وغنية بمحتوى الألياف. إذا كان طفلك يعاني من أي مشكلة في الجهاز الهضمي، فإن الكوسة يمكن أن تكون واحدة من أفضل العلاجات.