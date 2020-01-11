ارتفاع حرارة الطفل.. الأسباب وطرق العلاج

يعتبر الأطباء أن زيادة درجة حرارة الجسم على 37.8 درجة تستدعي معرفة أسبابها ومعالجتها فورا، أما إذا زادت الحرارة على 39 درجة فيعد ذلك مؤشرا خطيرا يتطلب الذهاب فورا إلى أقرب مستشفى.

وحذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، من المبالغة في ارتداء الأطفال للملابس الثقيلة في فصل الشتاء، مؤكدا أنها قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الطفل، لذا يجب أن تكون الملابس ملائمة لحالة الطقس.

وقال سليمان إن هناك أسبابا غير متوقعة لارتفاع الحرارة، منها مثلا ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط بالطفل أو إصابته بالأنيميا.

وأضاف أن هناك أيضا حرارة بدون أسباب، ولكن في مرحلة مبكرة للعرض أو المرض، مؤكدا أن الأمر يستدعي عمل كمادات وتناول أدوية خافضة للحرارة ويتم فحص الطفل مرة أخرى بعد ٤٨ ساعة.

وأوضح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أن الحالة تتحسن خلال 48 ساعة إذا كان الأمر لا يتعدى النزلات الفيروسية الأكثر انتشارا، لكن إذا استمرت الحرارة لفترة أطول فيجب إجراء فحوصات حتى يتم التوصل للتشخيص.





وأشار إلى أن الأسباب الأكثر شيوعا لارتفاع درجة حرارة تتمثل في:1- التهاب الحلق أو اللوزتين

2- التهاب الأذن

3- التهاب جيوب أنفية

4- نزلة برد

5- نزلة شعبية أو التهاب رئوي

6- نزلة معوية

7- الجفاف

8- التطعيمات

وقال سليمان إن هناك أسبابا أخرى لارتفاع الحرارة، منها الأمراض المناعية والأورام وغيرها.

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ووجه استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عددا من النصائح لخفض درجة حرارة الجسم نستعرضها فيما يلي:

1- عمل كمادات بمياه فاترة (لأن المياه الباردة أو المثلجة تسبب انقباضا في الأوعية الدموية)، ويتم عمل الكمادات على الرقبة وبين الفخذين وتحت الإبط للوصول لنتائج سريعة، وعلى الجبهة والرأس وأيضا غسيل الوجه والرأس بمياه فاترة.

2- يمكن استخدام (كمادات الجل) التي تباع في الصيدلية للأطفال فوق سن عام، ويتم وضعها تحت الإبط أو بين الفخذين أو على الرقبة.

3- في حال استمرار الحرارة نقوم بوضع الطفل في حوض الاستحمام (مياه فاترة) أو نضعه تحت الدش.

4- استخدام خافض حرارة بعد استشارة الطبيب.

5- الإكثار من السوائل، وإذا كان الطفل رضيعا فيجب زيادة مرات الرضاعة.

6- تخفيف الملابس نسبيا.

7- التهوية الجيدة للمكان وفتح الشبابيك مع الابتعاد عن تيار الهواء.

8- إذا زادت الحرارة عن 39 أو صاحبها تشنجات حرارية أو زرقة لشفايف الطفل أو أعراض مرضية شديدة (مثل الكحة المستمرة أو النهجان أو القيء المستمر أو الإسهال الشديد) يجب التوجه إلى أقرب مستشفى.