شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بالإغماء بعد موقف مخيف أو رؤية الدم؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثيرا ما يتعرض أى شخص لحالة إغماء مفاجئة تسمى الإغماء المنعكس كاستجابة لانخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، لما ينتج عن ذلك من نقص في الدم والأكسجين إلى المخ هو الذي قد يؤدي إلى وفاة الشخص فى حاله عدم انقاذه فورا، يشيرالأطباء في بعض الأحيان إلى هذا النوع من الاغماء على أنه إغماء إغماء القلب والأوعية الدموية أو الإغماء المنعكس، تحدث هذه الحالة عادة عندما يتفاعل الجسم مع أحد الحوافز التي تؤدي إلى حالة من الخوف أوالضيق العاطفي.

ووفقا لموقع medicalnewstodayقد تشمل الأسباب الأخرى الألم الشديد، والإرهاق، أو التغيرات المفاجئة في وضع الجسم، بعض الأشخاص لديهم استعداد لهذه المشكلة بسبب حالة صحية تؤثرعلى ضغط الدم أو القلب.

اعراض حاله الاغماء المنعكس

يمكن أن تكون الدوار، والدوخة، والضعف علامات على إغماء الشخص، بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحاله لا يلاحظون أي علامات تحذير قبل الإغماء.البعض الآخر قد يكون له أعراض مثل:

ضعف، مظهر شاحب، الدوار، عدم وضوح الرؤية.

يجب أن يستلقي الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض قبل الإغماء في مكان آمن، الاستلقاء سيساعد الجسم في الحفاظ على تدفق الدم الكافي إلى المخ، مما قد يمنع الإغماء كما أنه يقلل من خطرالسقوط أوالإصابة في حالة الإغماء، قد يشعر الشخص المصاب بالإغماء بالإرهاق أو الدوار أو الغثيان عند الدوران.

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الأسباب

يحدث الاغماء المنعكس عندما تفقد الأعصاب التي تنظم معدل ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية مؤقتًا بعض التنظيم الطبيعي.

تحدث الأعطال بشكل عام عندما يؤدي الحافز، مثل الخوف، أو حدوث تغيير مفاجئ في وضعية الجسم إلى توسيع الأوعية الدموية فجأة، يؤدي هذا الاتساع إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ونقص الدم والأكسجين الناتج عن المخ هذا النقص في الأكسجين هو ما يسبب الإغماء.

أسباب تؤدى الى الاغماء :

خوف، مشهد الدم ، الحصول على سحب الدم، الوقوف لفترة طويلة، تغييرات مفاجئة في الموقف، اجهاد ، التعرض للحرارة.

ماذا تفعل بعد الإغماء

قد يشعر الشخص الذي عانى من الاغماء بالتعب والضعف والغثيان عند حدوثه.، من المهم أن يستريحوا قبل الاستيقاظ والاستمرار في يومهم، في بعض الحالات، قد يحتاج الشخص الذى تعرض للاغماء إلى التماس العناية الطبية الطارئة بعد حدوث إغماء.بشكل عام ، الرعاية الطبية ضرورية فقط للأشخاص الذين يعانون من السيناريوهات والأعراض التالية:

الإغماء أثناء الحمل، السقوط من ارتفاع كبير، تحمل إصابة في الرأس أو إصابة خطيرة أخرى، فقدان الوعي، ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، الارتباك ، خطاب مشوش ، أو مشاكل مع الرؤية أو السمع، حركات لا إرادية للجسم.