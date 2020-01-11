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السبت 11 يناير 2020
كيف تنشأ القشرة في الرأس، ولماذا تستمر لفترة طويلة؟ وكيف يمكن علاجها؟ الأمر الجيد أن معظم الحالات هي من النوع البسيط الذي يمكن معالجته بوصفات منزلية، ولكن أحيانا لا بد من مساعدة طبية.
قشرة الرأس ليست دليلا على قلة النظافة. فكل جلد يخرج قشورا لأنه يتجدد كل أربعة أسابيع، ويدفع الطبقة العليا من الجلد.
وإذا أصاب هذه العملية خلل، تلتصق تلك الجزيئات ببعضها وتظهر على شكل قشرة.
والسبب غالبا هو جفاف فروة الرأس. و"يمكن علاج القشرة الجافة في المنزل باستخدام الشامبو المكتوب عليه مضاد للقشرة، ويكون مفعوله في هذه المرحلة جيداً".
ولكن الشامبو المضاد للقشرة قد يسبب أضراراً لتوازن فروة الرأس على المدى الطويل، ويجب استخدامه فقط لمدة أربعة أسابيع، يُتبع بشامبو لطيف للأطفال.
ويجب الشطف بعناية فهذا أمر مهم، لأن بقايا الشامبو على فروة الرأس يمكن أن تسبب القشرة أيضاً.
وهناك نصيحة أخرى يجب الانتباه إليها: عند غسل الشعر، تجنب السخونة الشديدة ومجفف الشعر.
ومن تبقى القشرة في رأسه بعد شهر من استخدام ذلك الشامبو فعليه استشارة طبيب الأمراض الجلدية. وينصح الخبراء بتدليك فروة الرأس بزيت من النوع الجيد، ووضع الزيت في الليل يفترض أن يهدئ الشعر ويزيد نعومته.
لأن العلاج بالزيت يعيد الدهون لفروة الرأس، وهذا قد يساعد في حالة القشرة الجافة.
لكن يجب الانتباه إلى أن جفاف فروة الرأس والعناية غير السليمة ليست السبب الوحيد للقشرة، كما يقول الطبيب لانغه فوليش: "هناك إمكانيتان: الأولى هي الفطريات، لأنها ببساطة يمكن أن تجد غذاء مثاليا في المناطق الدهنية. والإمكانية الثانية هي مرض الصدفية، لأنها تحتاج علاجا مكثفا بعض الشيء".
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