شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.. اعرف كل ما يتعلق بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة هو ورم خبيث مميت، ويمثل حوالي 15 ٪ من سرطانات الرئة، كما إنه أحد الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان بين الرجال والسبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان بين النساء في جميع أنحاء العالم، ويختلف هذا النوع من الناحية المرضية والجزيئية والبيولوجية والسريرية بشكل كبير عن سرطانات الرئة الأخرى.

يُعتقد أن حوالي 80٪ من جميع الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة الناتجة عن التدخين، تكون بسرطان الخلايا الصغيرة، حيث يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة عدة مرات كلما زاد طول العبوات التي تدخنها يوميًا.

السعال وفقا لتقرير موقع "cancer" هو ميزة التشخيص في 50-75 ٪ من المرضى، بداية جديدة للسعال أوبحة في الصوت المستمرفي المدخن أوالمدخن السابق يجب أن تثير الشكوك حول تطور مرض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

الالتهاب الرئوي الذي لا يزال قائما ، والدم في البلغم ، وضيق في التنفس أو تورم في الوجه هي عدد قليل من الأعراض، ويمكن أن ينتشر هذا المرض إلى مواقع مختلفة من الجسم مثل الكبد والعظام والغدد الكظرية والغدد الكظرية.

أعراض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

قد يصاب هؤلاء المرضى أيضًا بالصداع والقيء وفقدان الرؤية ونقص الشلل النصفي، وقد يصاب المرضى أيضًا بظواهر ورم خبيث حيث يعانون من آثار السرطان عن بُعد، وهذا يشمل مستويات عالية للغاية من الكالسيوم مما يؤدي إلى فقدان الشهية والقيء والإمساك وفشل كلوي وغيبوبة تهدد الحياة.

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إلى جانب ذلك، يمكن للمريض ان يعانى من انخفاض مستويات الصوديوم للغاية التى قد تعيق الإدراك، وانسداد الأوعية الدموية الرئيسية، وضعف العضلات وفقدان العظام.

ويعد خطرالإصابة بسرطان الرئة بالنسبة للمدخن الحالي من عبوة واحدة يوميًا لمدة 40 عامًا أعلى 20 مرة أعلى من غير المدخنين.

على الرغم من جميع الأعراض المذكورة أعلاه ، فإن الاكتشاف المبكر له يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لعدم وجود أعراض محددة في البداية، وذلك لإن سرعة نموه وانتشاره إلى أجزاء مختلفة من الجسم تجعل التقنيات الحالية للفحص غير فعالة في تشخيص المرضى في مراحل المرض المبكرة.ظ، لذا فى حالة للشك دون وجود أعراض فإن أخذ عينة من موقع مشبوه وفحص لكامل الجسم بالتصوير بالرنين المغناطيسي ضروريان للتشخيص والإجراء في جميع المرضى.

أنواع المرضى فى السرطان الرئة الصغير

ينقسم المرضى إلى مرضى مرحلة محدودة، و مرضى شديد الخطورة، وذلك اعتمادًا على مدى تورط المرض.

يتضمن علاج المرحلة المحدودة، على علاج متعدد الأساليب والذي يشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاع، وفقا الأبحاث يبلغ متوسط ​​البقاء على قيد الحياة حوالي 17 شهرًا بمعدل بقاء قدره 5٪ لمدة 5 سنوات.

بينما فى المراحل المتقدمة من المرض، يتم إعطاء مزيج من العلاج بالخلايا الجذعية والعلاج الكيميائي، والمرضى هنا قد يكون لديهم قدرة على البقاء على قيد الحياة لمدة 8-13 أشهر مع أقل من 5 ٪ على قيد الحياة بعد عامين من الإصابة.