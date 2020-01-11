نصائح طبية توضح طريقة التخلص من دهون اللسان تعرف عليها

لا يمكن اعتبار هذا الاستفسار سخيفًا، خاصة إذا كنت واحداً من مليار شخص على مستوى العالم يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم؛ حيث قد يكون لسانك السمين سبباً رئيسياً للشخير أو الاختناق أو التوقف عن التنفس بشكل دوري خلال الليل، وفقاً لتقرير نشره موقع شبكة «سي إن إن».

وقال الدكتور ريتشارد شواب المتخصص في النوم والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة التي نشرتها المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة: «كان السؤال كالتالي: إذا قللت دهون لسانك، هل يحسن ذلك من توقف التنفس أثناء النوم؟ والإجابة من بحثنا هي (نعم)».

وتعتبر السمنة عامل خطر رئيسيا لهذه الحالة. ووجدت دراسة سابقة أجراها شواب وفريقه أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي لديهم نسبة دهون في ألسنتهم أكثر بكثير من تلك الموجودة في ألسنة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة دون معاناتهم من هذه الحالة.

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ووجدت الدراسة الجديدة أنه يمكن للأشخاص خفض الدهون في ألسنتهم أثناء فقدانهم للدهون الكلية في الجسم.

وقال الدكتور راج داسجوبتا، اختصاصي النوم بجامعة جنوب كاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة: «تشير هذه الدراسة إلى أن تقليل الدهون الزائدة بشكل عام في الجسم يمكن أن يقلل بدوره من كمية الدهون في اللسان».

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واستخدم الباحثون في الدراسة التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس تأثير فقدان الوزن بنسبة 10 في المائة في 67 مريضا يعانون من السمنة المفرطة على الشعب الهوائية العليا.

وأظهرت الصور أن تقليل الدهون في اللسان كان السبب الرئيسي في تحسن درجات توقف التنفس أثناء النوم بنسبة 31 في المائة.

وقال شواب: «في الواقع، كلما زادت نسبة الدهون التي فقدتها في اللسان، تحسن التنفس لديك».

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