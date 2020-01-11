تعرف على مزايا معيار البلوتوث الجديد

السبت 11 يناير 2020

كشفت مجموعة "الاهتمام الخاص بالبلوتوث" “SIG” عن معيار البلوتوث LE Audio الجديد، وذلك خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات والمقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية حتى العاشر من الشهر الجاري.



ويتيح معيار البلوتوث LE Audio الجديد إمكانية إجراء اتصالات متعددة، بالإضافة إلى إمكانيات نقل جديدة؛ حيث سيتمكن المستخدم من إنشاء اتصالات صوتية مع أكثر من سماعة رأس أو مكبر صوت.

وسوف تستفيد الأجهزة السمعية الشبكية مستقبلا من معيار البلوتوث LE Audio من خلال ربط الهواتف الذكية بأجهزة التلفاز مباشرة بشكل لاسلكي.

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ويمتاز معيار البلوتوث LE Audio بتوفير إمكانية نقل البيانات بصورة أفضل حتى مع انخفاض معدل البت بنسبة تصل إلى 50% وانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية، ويمكن للشركات العالمية الاستفادة من ذلك من خلال إطالة فترة تشغيل البطارية أو تركيب بطاريات أصغر والحصول على نفس فترة التشغيل.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أيضا إمكانية مشاركة البيانات الصوتية عن طريق البث الصوتي البودكاست؛ حيث يمكن من الناحية النظرية بث الموسيقى أو الأحاديث إلى عدد غير محدود من الأجهزة، مثلا من الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم إلى جميع الأصدقاء في المنطقة القريبة، كما يمكن للمؤسسات العامة الوصول إلى الزوار أو العملاء عن طريق البث الصوتي البودكاست، ومن ضمن سيناريوهات الاستعمال المتوقعة إمكانية إرسال المعلومات إلى زوار المتاحف عن طريق سماعة الرأس مباشرة.

وأعلنت مجموعة الاهتمام الخاص بالبلوتوث عن نشر المواصفات الخاصة بمعيار البلوتوث الجديد خلال النصف الأول من العام الجاري، وبعد ذلك يمكن للشركات العالمية الاعتماد عليه في منتجاتهم.