إنفوجراف.. اكتئاب الشتاء "تعريفه وأسبابه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتئاب الشتاء أو الاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من الاكتئاب ينشأ نتيجة تغير فصول العام، يبدأ مع فصل الخريف ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء.
ومن بين أعراضه اضطراب وتغير في الشهية، خصوصاً اشتهاء الأطعمة الحلوة أو النشوية، وزيادة الوزن عن المعتاد، وتراجع في مستويات الطاقة.
الإنفوجراف التالي يستعرض المزيد عن اكتئاب الشتاء وأهم أسبابه..
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