أول حالة وفاة بـ"المرض الغامض" في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مريض في الصين، السبت، متأثرا بإصابته بمرض غامض تفشى في مدينة "ووهان".

وذكرت اللجنة الصحية في "ووهان" أنه جرى تشخيص إجمالي 41 حالة إصابة بالفيروس الغامض، لا يزال 7 منهم في حالة حرجة، وخرج اثنان من المستشفى، ولم ترد تقارير بحدوث إصابات جديدة، الأسبوع الماضي.

وقالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المرض ينتقل بين البشر، حيث لم يتم تشخيص أي حالات عدوى بين نحو 700 شخص حدث اتصال بينهم وبين مصابين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن معظم المصابين من العمال أو المترددين على أحد الأسواق في "ووهان" حيث تباع الأسماك والحيوانات البرية.

ويثير تفشي فيروس غامض مخاوف متنامية في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين في الصين للسفر خلال عطلة السنة الصينية الجديدة في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني.