علماء فنلنديون يكتشفون مشروبًا يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم

هيلسنكي – لايف ستايل
اكتشف علماء جامعة هيلسنكي الفنلندية، أن عصير ثمار عنب الثور يخفض ضغط الدم المرتفع ويحسّن عمل الأوعية الدموية.
ويفيد موقع Medical Xpress، بأن الدكتورة آن كيفيمياكي من قسم العلوم الصيدلانية، أجرت دراسات وتجارب علمية على الجرذان المخبرية التي تعاني من ارتقاع ضغط الدم. وتحصل كل ثلاثة أشهر، على عصير العنبية حادة الخباء Oxycoccus والكِشْمِش الأسود أو الهَلْمُوش Ribes nigrum وعنب الثور Vaccinium vitis-idaea، حيث إن جميع هذه الثمار تحتوي على نسبة عالية من مركبات البوليفينول التي تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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وأظهرت النتائج أن تخفيف عصير عنب الثور يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع، وأن العصير المركز يؤثر إيجابيا في حالة الأوعية الدموية، وأن تأثير عصير الثمار الأخرى لم يكن ملحوظا بنفس المستوى.
وسوف يجري اختبار تأثير عصير عنب الثور على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مع العلم أن هذا العصير ليس بديلا للدواء ولكنه مكمل غذائي مفيد، حسب الدكتورة كيفيمياكي.
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