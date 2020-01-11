شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 7 علامات تدل على إصابتك بلين عظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب مشاكل تكوين العظام أو عملية بناء العظام فى حدوث لين بالعظام نفسها، وهى ليست نفس حالة هشاشة العظام، ويعد السبب الأكثر شيوعا لحدوث لين العظام هو نقص فيتامين "د" الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم فى المعدة.

ووفقا للموقع الطبى "healthline" يسبب لين العظام سهولة كسرها بصورة كبيرة، لذا تأتى أهمية فيتامين "د" الذى يساعد فى الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفات التى تكون عظامك بشكل صحيح.

أعراض لين العظام

هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التى تظهر إصابتك بلين العظام وتشمل:

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1- وجود مشاكل فى المناطق التى تلتصق فيها العضلات بالعظام، ما يسبب صعوبة فى المشى.

2- آلام العظام خاصة فى الوركين وأسفل الظهر والحوض والساقين والضلوع.

3- انخفاض مستويات فيتامين "د" فى التحليل.

4- ظهور مستويات منخفضة من الكالسيوم فى تحليل الدم.

5- وجود مستويات منخفضة من الفوسفور.

6- ارتفاع مستويات الإنزيمات القلوية.

7- ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية الذى يشير إلى عدم كفاية فيتامين د