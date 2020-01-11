س و ج- كل ما تريد معرفته عن قصور القلب الاحتقانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصور القلب الاحتقاني هو حالة تؤثر على قطاع كبير من سكان العالم، ويمكن أن تكون حالة قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد، حيث يؤثر قصور القلب الاحتقاني، الذي يشار إليه على نطاق واسع باسم قصور القلب، على الملايين في جميع أنحاء العالم، ويحدث هذا المرض القاتل عندما يكون قلبك غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم.
لسوء الحظ ، لا يأتي الفشل القلبي دائمًا مع تحذير من الأعراض ولكن هناك بعض الأعراض التي يجب عليك الانتباه إليها وهى:
- صعوبة في التنفس (بسبب احتقان الرئتين الناجم عن النسخ الاحتياطي للسوائل) .
- تورم الكاحلين والساقين (بسبب تراكم السوائل).
- عدم انتظام ضربات القلب.
- زيادة الرغبة في التبول خاصة خلال الليل.
تعد الأعراض والتاريخ الطبي أول أداة تشخيصية، وتشمل الاختبارات المطابقة الأخرى اختبارات الدم لتحديد مستويات الكوليسترول في الدم، ومعرفة ما إذا كان أداء الغدة الدرقية والكلى يؤديان واجباتهما بشكل جيد، لان هذان العضوان هما الأسوأ عند الإصابة في حالة قصور القلب.
قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى اختبارات التصوير مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية والرنين المغناطيسي والأوعية الدموية وتخطيط القلب.
يشمل الخط القياسي للعلاج العقاقير التي تؤخذ عن طريق الفم مثل مضادات الأوعية ومحصرات بيتا ومدرات البول.
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