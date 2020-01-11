البندورة تزيد فرص الإنجاب

السبت 11 يناير 2020

قالت نتائج أبحاث جديدة من جامعة شيفيلد البريطانية إن الطماطم (البندورة) تحسن الصحة الإنجابية للرجل. وتفيد التقارير الطبية بأن مشاكل الخصوبة تقع على عاتق الرجل بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة. ووفقاً لنتائج الأبحاث ما تم التوصل إليه عن فوائد الطماطم لخصوبة الرجال يمكنه أن يلعب دوراً فعّالاً في توفير حلول أفضل لمعوقات الإنجاب.



وبحسب الدراسة، تبين أن مادة الليكوبين التي تحتوي عليها الطماطم وتصبح فعّالة بعد الطهي تحسن قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بنسبة 40 بالمائة، كما يقل التلف الذي تتعرّض له والذي يحدث نتيجة الأكسدة.

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وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد تجربة استمرت 12 أسبوعاً شارك فيها متطوعون، أضيفت الطماطم المطبوخة بشكل مكثّف إلى نظامهم الغذائي.

وكانت أبحاث سابقة قد توصل إلى فوائد أخرى لليكوبين الذي تحتويه الطماطم المطبوخة، أهمها: حماية العيون من فقدان البصر، والوقاية من السرطان، وتحسين صحة العظام وخلايا الدماغ.

ويوجد الليكوبين في الفواكه والخضروات الملونة مثل: المانجو والبابايا والبطيخ والجزر.