فيروس جديد غامض يجتاح الصين.. تعرف عليه!

السبت 11 يناير 2020

ذكر تقرير إعلامي صيني أن النوع الغامض من الالتهاب الرئوي الذي انتشر في مدينة ووهان بوسط الصين، ربما يكون ناتجاً عن نوع جديد من فيروس كورونا (الفيروس التاجي).



وتوصلت مجموعة من العلماء الذين حللوا تسلسل جينوم الفيروس إلى نتيجة أولية مفادها أن هذا هو نوع جديد من فيروس كورونا، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي. وتم التعرف على الفيروس نفسه في 15 مريضاً.

ويشار إلى أن فيروسات كورونا يمكنها إصابة الحيوانات والبشر، وتتسبب في أعراض تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الشديدة مثل تلك الناتجة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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وذكرت السلطات الصحية في ووهان الأحد الماضي أنه تم تشخيص إصابة 59 مريضاً بذلك الشكل الغامض من الالتهاب الرئوي، ومن بينهم سبعة في حالة حرجة، وحتى ليل الأربعاء، شفي ثمانية أشخاص وخرجوا من المستشفى، بحسب تلفزيون الصين المركزي.

وكان ذلك المرض قد أثار قلقاً في دول مثل تايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين، حيث قال المسؤولون إنهم سيقيمون مناطق للحجر الصحي أو يفحصون المسافرين من الصين بحثاً عن علامات المرض.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في الصين تحذيراً صحياً يوجه المسافرين إلى ووهان إلى تجنب الاختلاط بالحيوانات وأسواق الحيوانات واللحوم غير المطهية والاتصال بالأشخاص المرضى.