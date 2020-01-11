شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح للتخلص من "إرهاق الصباح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى لو وصلت إلى الفراش مبكراً واستيقظت في نفس الوقت كل يوم، فليس هناك ما يضمن أنك تشعر دائمًا بالراحة، ووفقًا لمسح أجرى مؤخرًا من إحدى المؤسسات الخاصة بالأرق والنوم بالولايات المتحدة، فإن 82٪ من الأمريكيين يبلغون عن النوم بشكل سيئ على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

ونتيجة لذلك، تقدر المؤسسة أننا ننفق 5 مليارات دولار سنويًا على واحد على الأقل من القهوة أو المشروبات الغازية أو مشروب الطاقة فقط للمساعدة في إبقاء أعيننا مفتوحة، وللتعرف على أفضل النصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الصباح اقرأ الأسطر القادمة، وفقا لموقع " facty".

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تشير دراسة حديثة في دورية طب النوم السريري، إلى أن تناول المزيد من الألياف، والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف على مدار اليوم قد يؤدي إلى مزيد من الراحة أثناء الليل، واستيقاظ الأشخاص أثناء الليل وقضاء وقت أطول في النوم العميق عندما تناولوا الأطعمة الغنية بالألياف وأبقوا السكريات والدهون المشبعة منخفضة.

وعليك الإكثار من تناول الماء، لأنها من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الجسم والحد من الشعور بالكسل أثناء الصباح.