شكرا لقرائتكم خبر عن متخليش الاكتئاب يسيطر عليك.. حاربه بالأكل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء قد يشعر الكثيرون بالاكتئاب والتوتر وهو الاكتئاب المعروف بتغيير فصول السنة، وقد يخرج البعض من هذه الحالة بسرعة وقد تستمر مع البعض الآخر لفترات طويلة وتؤثر على حياتهم وأدائهم اليومي، وبعيدا عن العلاجات ومضادات الاكتئاب، ذكر موقع cookinglight بعض الأطعمة التى تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب وهى:

أطعمة تحارب الاكتئاب

1: تناول الخضراوات الورقية مثل "الجرجير، البقدونس، السبانخ، الملوخية"، فهى من الخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتعدل المزاج وتحارب الاكتئاب.

2:الأفوكادو، يحتوى على العديد من الفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية التى تعمل على اعتدال المزاج العام ومحاربة الاكتئاب، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.

3:الطماطم، تحتوى الطماطم على كمية كبيرة من حمض الفوليك وبعض الاحماض والفيتامينات الأخرى التى تحارب الاكتئاب وتحد من الشعور بالتوتر والألم.

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4:التوت، يحتوى التوت على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الدماغ والتخلص من التوتر والقلق.

5:المكسرات، تحتوى على نسبة عالية من الدهون والاوميجا 3 وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعدل المزاج وتحد من الاكتئاب والألم النفسى.

6:الشيكولاتة، من أشهر الاكلات التى تساعد على علاج الاكتئاب وذلك لاحتوائها على نسبة عاليه من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى.

7:الفاصوليا، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تحسين المزاج وعلاج الاكتئاب ، كما انها غنية بالفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض.

8:البصل، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتعديل المزاج العام ومقاومة الاكتئاب.