طريقة تخسيس الوزن باعتماد رجيم الخمسة اسابيع بالالوان

لا يمكن تخسيس الوزن بطريقة صحية من دون الاعتماد على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن الضروري ايضاً التخلي عن العادات السيئة مثل عدم تناول الوجبات الرئيسية في مواعيد محددة والأكل في ساعة متأخرة مساءً واحتواء الطعام على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات. وفي المقابل من المفيد اتباع برنامج رجيم موقت يساعد على خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة. ولهذا ينصح مثلاً بتطبيق قواعد حمية الخمسة اسابيع بالالوان.

قواعد رجيم الخمسة اسابيع بالألوان



من اجل خسارة الوزن بالاعتماد على هذا الرجيم يجب اولاً التعرف الى قواعده والالتزام بها.

• يعتمد بالدرجة الاولى على المكونات النباتية بألوانها المختلفة وهو مستوحى من الثقافة الصحية الصينية والهندية معاً.

• خلال كل اسبوع يجب اتباع رجيم محدد وعادات تعود بالفائدة على الصحة. ومن الضروري الالتزام جيداً بلائحة الطعام المحددة.

• يجب شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً. ومن الممكن تناول كوب من عصير الفواكه او كوب كبير من الماء في الصباح وكوب من حليب نباتي في فترة ما بعد الظهر وكوب خلاصة نباتية في المساء. والافضل عدم شرب اي شيء قبل الوجبات مباشرة وخلالها منعاً لإبطاء عملية الهضم.

• من اجل خسارة الوزن باتباع هذا الرجيم يجب تناول وجبة فطور، وجبة خفيفة، وجبة غداء ووجبة عشاء.

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برنامج الرجيم



يسمح خلال اتباع هذا الرجيم بتناول بعض انواع الطعام ذات اللون المحدد في ايام كل اسبوع.

الاسبوع الاحمر



يعتبر هذا البرنامج مفيداً لصحة الكبد حيث يساهم في تعزيز وظيفته وتخليصه من السموم. وهو يسمح بتناول هذه المأكولات.

• اللحوم والدجاج والسمك وثمار البحر وخصوصاً الجمبري والتونا الحمراء.

• الخضار والبقوليات مثل الطماطم والفجل والفليفلة الحمراء والشمندر والملفوف الاحمر والباذنجان المائل بلونه الى الاحمر والعدس.

• الاجبان التي تحتوي على البابريكا.

• الحلويات مثل مربى التفاح وتلك التي تحتوي على الفاكهة حمراء اللون.

• الحبوب وخصوصاً الارز الاسمر، الخبز الكامل، حبوب الفطور مع فواكه حمراء.

• الفواكه مثل التفاح والتوت والفراولة والكرز.

• المشروبات التي يمكن اضافتها الى الماء مثل عصير الفراولة والطماطم والكرز والشاي الاحمر.

الاسبوع البرتقالي



يعود اتباع هذا البرنامج بالفائدة على صحة المعدة والطحال. وهو يقوم على تناول الاطعمة ذات اللون القريب من البرتقالي.

• لحوم الدجاج واسكالوب البقر وسمك السلمون المدخن.

• الخضار مثل البطاطا الحلوة والفليفلة برتقالية اللون والجزر.

• الاجبان مثل جبنة غودا بالكمون.

• الحلويات مثل الصويا مع فاكهة برتقالية اللون.

• الفواكه ومنها الدراق والشمام والكلمنتين والمشمش.

• حبوب الفطور مع فواكه برتقالية اللون.

• المشروبات مثل عصير المشمش والجزر والبرتقال واليقطين.

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الاسبوع الاصفر

يمكن الاعتماد على برنامج الاسبوع الاصفر من اجل خسارة الوزن الزائد كما لاكتساب الحيوية وتحسين المزاج من خلال تناول انواع مأكولات محددة.

• اللحوم مثل الاسكالوب والدجاج وسمك الميرلون.

• الخضار مثل الفليفلة الصفراء والبطاطا والكرفس والذرة.

• الاجبان الصفراء.

• الحلويات مثل الصويا بالفواكه الصفراء.

• الفواكه ومنها المانغا والمشمش الاصفر والتفاح الاصفر والشمام والليمون والغريب فروت والاناناس.

• حبوب الفطور مع فواكه صفراء.

• المشروبات ومنها عصير الغريب فروت والمشمش والمانغا اضافة الى الخلاصات النباتية.

الاسبوع الاخضر



يساعد رجيم هذا الاسبوع تحديداً على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة حيث لا يسمح خلاله بتناول اللحوم ويعتمد على هذه الاصناف.

• الخضار وخصوصاً الاعشاب ذات الرائحة العطرة والكوسى واللوبياء والخس والخيار والملفوف والسبانخ والبروكولي والارضي شوكة.

• الاجبان الممزوجة مع الاعشاب.

• الفواكه مثل البطيخ والتفاح الاخضر والخوخ الاخضر والافوكادو والعنب الاخضر والكيوي.

• الحبوب مثل الفستق والزيتون الاخضر وحبوب الفطور التي تحتوي على بذور اليقطين.

• المشروبات ويسمح بتناول خلاصة النعناع والشاي الاخضر.

الاسبوع الابيض



من اجل حرق الدهون ونحت الجسم بفعالية اثناء اتباع هذا الرجيم، من الضروري الالتزام جيداً بقواعده. وفي الاسبوع الاخير يمكن التركيز على تناول الاسماك.

• التونا البيضاء وسمك الدوراد وموسى والراي.

• الخضار مثل الهليون والفاصوليا البيضاء والبطاطا المقشرة والفطر الابيض واللفت والهندباء.

• الجبنة البيضاء.

• الفواكه مثل الموز والاجاص.

• المشروبات مثل حليب جوز الهند والحليب النباتي.

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فوائد رجيم الخمسة اسابيع بالالوان



لا يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن فقط بل انه متنوع جداً ويزود الجسم بالكثير من المغذيات والفيتامينات ايضاً.



