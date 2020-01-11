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بعد قرار التنحي.. ميجان ماركل تغادر إلى كندا
السبت 11 يناير 2020
غادرت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، الجمعة، إلى كندا عقب الإعلان الصادم للزوجين بانسحابهما من المهمات الملكية.
وأمضى دوق ودوقة ساسكس عطلة طويلة في كندا مع ابنهما آرتشي، قبل العودة إلى بريطانيا وإعلان خبر اعتزالهما المهمات الملكية هذا الأسبوع.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ميجان سافرت الخميس وهي لم تكن تنوي البقاء في بريطانيا لفترة طويلة، إذ إنها تركت طفلها آرتشي في كندا مع مربية و"قد تبقى هناك في المستقبل القريب".
وقالت الناطقة باسم الزوجين: "يمكنني تأكيد التقارير التي تفيد بأن الدوقة موجودة في كندا".
ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل أو تأكيد تقرير الصحيفة التي ذكرت أنه من المحتمل أن ينضم هاري إلى زوجته وابنه في كندا قريباً.
وذكرت تقارير إعلامية أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أجرت سلسلة من المكالمات، الخميس، شارك فيها هاري وشقيقه الأمير وليام ووالدهما الأمير تشارلز وريث العرش لحل الأزمة.
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