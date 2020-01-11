شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع السكتات الدماغية وعوامل تزيد من خطر الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة الدماغية واحدة من أشهر الحالات الطبية الطارئة، وتكون نتيجة قلة تدفق الدم الذى يصل إلى الدماغ مما يسبب عدم حصول أنسجة الدماغ على الاكسجين، وفيها يتعرض الشخص المصاب بمشاكل فى الكلام والفهم، وقد يحدث شلل فى الوجه والذراعين والساق، ومشاكل فى الابصار وصداع مستمر مع الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة، وحسب ما ذكره موقعstroke فإن هناك أنواعا مختلفة للسكتة الدماغية وهى :

أنواع السكتة الدماغية

1: السكتة الدماغية (جلطات)

يحدث ذلك عندما يتم عرقلة وعاء دموي يزود الدماغ بالدم، ويمثل 87 في المئة من جميع السكتات الدماغية.

2:السكتة الدماغية (النزفية)

يحدث ذلك نتيجة انفجار في الأوعية الدموية في الدماغ، قد يكون النزيف نتيجة للاصابة ببعض الأمراض التى تؤثر على الأوعية الدموية ويعتبر أبرزها ارتفاع ضغط الدم وتمدد الأوعية.

3: السكتة الدماغية (الخفية)

في معظم الحالات، تحدث الجلطة بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى المخ، على الرغم من الاختبارات ولكن لا يمكن تحديد سبب السكتة الدماغية، و تسمى السكتة الدماغية لسبب غير معروف "السكتة الدماغية المشفرة".

4: السكتة الدماغية الصمية

وهنا تتكون الجلطة الدموية في أي مكان في الجسم وفى الغالب تكون فى القلب، ثم تنتقل مع مجرى الدم إلى الدماغ، عندما تصل إلى الدماغ تنتقل الجلطة الدموية إلى الأوعية الدموية الصغيرة و تسد مجراها.

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وهناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية:

عوامل تزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية

1:زيادة الوزن والسمنة المفرطة تسبب السكتة الدماغية.

2:قلة النشاط البدنى.

3: الاكثار من تناول المشروبات الكحولية.

4:الاثار الجانبية لبعض الأدوية.

5:التدخين.

6:ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.

7:مرض السكر.