شكرا لقرائتكم خبر عن الوراثة قد تكون سببا فى التعب من تناول الألبان.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الاشخاص من اضطرابات فى البطن خاصة بعد تناول منتجات الألبان والسبب وراء ذلك هو عدم تحمل اللاكتوز فهو وراء التشنج البطني والانتفاخ والإسهال، تحدث هذه الحالة عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من إنزيم اللاكتاز المعوي، وظيفة اللاكتاز هي تحطيم اللاكتوز ، السكر الرئيسي في اللبن، بمجرد تقسيم اللاكتوز إلى أشكال أبسط من السكر ، يمكن امتصاص هذه السكريات البسيطة في مجرى الدم.

وفقا لتقرير لـ Harvard health في الهضم الطبيعي ، يتم هضم اللاكتوز في الأمعاء الدقيقة دون إطلاق فقاعات الغاز، عندما لا يمكن هضم اللاكتوز جيدًا ، فإنه ينتقل إلى القولون، تقوم البكتيريا الموجودة في القولون بتحطيم بعض اللاكتوز وتنتج غاز الهيدروجين، يسحب اللاكتوز المتبقي الماء أيضًا إلى القولون، ينتج عن الغاز الزائد والماء أعراض مثل التشنج والإسهال والانتفاخ وانتفاخ البطن .

عادةً ما يكون عدم تحمل اللاكتوز وراثيًا يبدأ الجسم في إنتاج أقل من اللاكتاز في سن الخامسة، ويسمى سبب نادر من عدم تحمل اللاكتوز نقص اللاكتاز الخلقي، الرضع الذين يعانون من هذه الحالة لا ينتجون أي لاكتاز، غير قادر على هضم اللاكتوز ، والرضع يعانون من الإسهال منذ الولادة، كانت هذه الحالة قاتلة قبل تطوير صيغ الرضع الخالية من اللاكتوز.

صعوبة هضم اللاكتوز أيضا يمكن أن يكون سبب عدة اضطرابات الجهاز الهضمي، التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أو الجرثومي وأمراض أخرى ، مثل ذبابة الاضطرابات الهضمية ، يمكن أن تدمر الخلايا المنتجة لللاكتاز التي تبطن الأمعاء الدقيقة.

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إن حالة تسمى النمو الزائد للبكتيريا ، والتي تحتوي فيها الأمعاء الدقيقة على بكتيريا أكثر من المعتاد ، يمكن أن تسبب أيضًا أعراض الحساسية لللاكتوز في النظام الغذائي، في هذه الحالة ، تحطم البكتيريا اللاكتوز في الأمعاء الدقيقة ، فتطلق الغاز في هذه العملية، يمكن أن يتسبب الغاز في الانتفاخ والتشنج وانتفاخ البطن ، كما أن فرط النمو الجرثومي يمكن أن يسبب الإسهال، في هذه الحالة ، لا تحدث المشكلة بسبب نقص إنزيم اللاكتاز.

الأعراض الشائعة لعدم تحمل اللاكتوز تشمل:

اسهال شديد، غثيان ، وجع بطن ، تشنجات ، الانتفاخ .

يبدأ انتفاخ البطن حوالي 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول أو شرب الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على اللاكتوز.

تختلف شدة الأعراض ، اعتمادًا على كمية اللاكتوز التي يمكن للفرد تحملها ، وكمية اللاكتوز التي يتم تناولها ، وحجم الوجبة والدهون فيها. الأشخاص الذين لديهم متلازمة القولون العصبي يميلون إلى ظهور أعراض أكثر حدة بسبب عدم تحمل اللاكتوز.