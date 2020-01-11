شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. القدم الباردة باستمرار علامة على الإصابة بمشكلة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص من برودة القدم المستمرة خاصة خلال فصل الشتاء، نظرا لبرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ولكن الشعور بتلك الحالة بشكل مستمر حتى مع محاولات التدفئة يعنى وجود مشكلة صحية وعلامة على الإصابة بمرض قد يكون خطيرا، فالأسباب الأكثر شيوعًا للقدم الباردة هي مشاكل الدورة الدموية أو الإحساس العصبي.

ووفقا لما كشف عنه الأطباء بكلية الطب بجامعة هارفارد ان السبب الأكثر شيوعا وراء الشعور ببرودة القدمين المستمر هو الاصابة بمتلازمة رينود أوتصلب الشرايين هي أيضا أسباب محتملة.

فإذا كنت تشعر أن قدميك باردة في كثير من الأحيان ، فمن الأفضل أن تلاحظ عندما يحدث هذا العَرَض ويجب التوجه إلى الطبيب لمعرفة السبب الحقيقى وراء تلك الحالة.

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ومتلازمة رينود، هي اضطراب فى الأوعية الدموية، فعندما يكون الأشخاص الأصحاء في بيئة باردة، فإن الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في الجلد تتقلص أو تضيق هذا هو الجهد الذي يبذله الجسم للحفاظ على الحرارة.

وعند الأشخاص الذين يعانون من متلازمة رينود، فإن الاستجابة الطبيعية للبرد مبالغ فيها تدخل الأوعية الدموية الصغيرة في تشنج ، وتضييق وتقليل تدفق الدم إلى المناطق المتضررة، هذه الاستجابة ، التي تسمى التشنج الوعائي ، تظهر في أغلب الأحيان في اصابع اليد وأصابع القدم، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في الأذنين والخدين والأنف.

قد يحدث الانقباض استجابةً للضغط النفسي أو التغير السريع في درجة الحرارة من الدفء إلى البارد أو ، قد تحدث دون سبب واضح.

تأثير هذا التشنج يمكن أن يكون مثيرا ومخيفا، لكنه مؤقت ونادرا ما خطير بمجرد تسخين المنطقة المصابة ، فإن الأوعية الدموية تسترخي وتتوسع وهذا يسمح لمزيد من تدفق الدم.