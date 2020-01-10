خطوات تمكنك من استيعاب الطفل أثناء فترة الامتحان وما يصاحبها من قلق

يعاني بعض الطلاب من الشعور بالتوتر والقلق المستمر خلال فترة الامتحانات الذي يستدعي من ذويهم التعامل معهم بطريقة معينة بحيث تقلل من حدة الضغط النفسي الذي يمرون به مع اقتراب فترة الامتحانات في المدارس والجامعات، تسود حالة من الطوارئ داخل المنزل. لذلك يجب الحرص على توفير الأجواء المناسبة التي تساعد أبناءك على المذاكرة والاستعداد الجيد لاجتياز اختبارات نهاية العام وتحقيق النتائج المرجوّة.

نقدم إليك مجموعة من النصائح الصحية الفعّالة، حيث تقول الدكتورة إبتهاج طلبة الخبيرة التربوية كي تساعدي أولادك بشكل كبير. عليك اتباع التالي:

1- الحصول على قدر كاف من النوم:

عادة ما يقوم الأولاد بالاستذكار حتى الساعات المتأخرة من الليل من دون الحصول على فترة كافية من النوم، وهو خطأ شائع. وتكثر تلك العادات خاصة في الأيام الأخيرة قبل الامتحانات، مما يعرف باللحظات الأخيرة. ولكن ذلك من شأنه أن يؤثر على المستوى الذهني للطالب أثناء أداء الامتحان، حيث تتسبب قلة النوم في عدم التركيز والتشتت الذهني. لذلك من الضروري الحصول قدر الإمكان على فترة كافية من النوم لراحة الجسم وتصفية الذهن، والأداء بشكل أفضل خلال الامتحان.

2- الجداول الزمنية مفيدة:

إنشاء جدول زمني محدّد بوقت معين للمذاكرة، ويشمل جميعالمواد الدراسية والأقسام المختلفة، هي فكرة فعّالة لتنظيم الوقت والاستفادة القصوى منه.

3- تناول وجبات خفيفة صغيرة ومتكررة:

فالوجبات الدسمة تميل إلى الإحساس بالخمول، بينما تساعد الوجبات الخفيفة الصغيرة على تنشيط الدماغ وزيادة التركيز. ويساعد ذلك أيضاً على التخلص من مشكلات الحموضة واضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة التي تتسبب في الشعور بالقلق وعدم الارتياح.

4- الإكثار من تناول مصادر البروتين والفيتامينات:

النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الخضراوات الورقية والفواكه الطازجة يساعد على التيقظ. كما وأنه لا بد من تجنب تناول المشروبات الغازية، وعدم الإفراط بتناول الكافيين.

كما يجب أيضاً الإكثار من تناول البروتين؛ حيث إن البروتين هو المكوّن الرئيسي لخلايا الجسم من العظام، العضلات، الغضاريف، الجلد والدم أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فيعمل البروتين على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

5- العلاجات الطبية الطبيعية البسيطة:

تدريبات التنفس العميق والتأمل تساعد على التخلص منالقلق والتوتر المصاحبين لفترة الامتحانات. يمكن تخصيص القليل من الوقت لممارسة بعض التمرينات البسيطة لتصفية الذهن وتنشيط الدماغ أيضاً.

6- ممارسة الرياضة:

هناك طريقة أخرى لتقليل التوتر أثناء تلك الفترة وهي بممارسة بعض التمرينات الرياضية خلال اليوم. فتساعد الرياضة على الشعور بالانتعاش مما يساعد على العودة للمذاكرة مرة أخرى بذهن متيقظ.

7- الحفاظ على ترطيب الجسم:

وخاصة خلال فترة الصيف، فارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلباً على نشاط الجسم والدماغ. لذلك، يجب الحرص على المذاكرة في جو بارد ومنعش. كما ينصح بتناول المشروبات المرطبة الصحية وشرب الماء بكثرة.

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8 - تجنب الأفكار السلبية:

بعض الأشخاص يفضلون الاستذكار مع الأصدقاء أو الرفقاء، لكن قد يساهم ذلك في نقل بعض الأفكار السلبية، والقلق بين الأشخاص إذا كان هناك من يحمل تلك المشاعر. لذلك، لا بد من تجنب أولئك الأشخاص والابتعاد على القلق والتوتر.

9- تجنب مشاهدة التلفار بكثرة:

قد يكون التلفاز بمثابة وسيلة للاسترخاء بالنسبة للكثيرين. لكن خلال فترة الامتحانات يفضل استبدال التلفاز بسماع الموسيقى، قراءة مجلة أو كتاب أو حتى التحدث إلى صديق كوسيلة لإنعاش الدماغ، حيث يعمل التلفاز على التشويش على الدماغ.

لا شك أن فترة الامتحانات هي فترة هامة مصحوبة بمشاعر القلق والتوتر والإجهاد. لكن هناك حداً مقبولاً من التوتر، لذلك لا تدعي تلك المشاعر تسيطر على حياة أولادك. باتباع هذه الخطوات والتركيز يمكن اجتياز تلك الفترة بنجاح.

مجموعة من الإرشادات للأمهات:

يجب على الأمهات فهم طبيعة ابنها والمرحلة العمرية، التي يمر بها وحجم الضغط الذي يتعرض له، وتهيئة أجواء تساعده على تحقيق الإنجازات المطلوبة منه، مع ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات.

1 - الحديث معهم عن الإيجابيات التي سيجنونها عند تحقيق العلامات الكاملة، وعدم إجبارهم على الاستذكار وحثهم على المذاكرة.

2 - تهيئة الأجواء الداخلية في المنزل، وتجنب المشاحنات والخلافات الزوجية التي تؤثر عليهم وتعرقل قدراتهم على الاستذكار والتحصيل.

3 - تجنب استخدام عبارات التعنيف والسخرية التي قد يكون لها إثر ضار على صحتهم النفسية.

4 - عدم وضع الأبناء في مقارنة مع بعضهم أو أقاربهم.

5 - إذا كان الابن في مرحلة عمرية متقدمة فيجب مساعدته على اختيار المجال الذي يحبه وطرح عدد من الخيارات عليه.

6 - الحرص على تقديم الأطعمة التي تعزز القدرة على التركيز والانتباه.

7 - التقرب إلى الأبناء والسماع إلى مخاوفهم من الامتحانات وخططهم المستقبلية وعدم الاستخفاف بها.

8 - استخدام عبارات الدعم والمحبة والتشجيع في هذه الفترة حتى يشعروا بالاطمئنان، وعدم العكس حتى لا يؤثر على نفسيته.

9 - محاولة كسر الروتين والملل في هذه الفترة وكسرها بالتنزه وتقديم الهدايا

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