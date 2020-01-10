شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة أفضل فاكهة لإنقاص الوزن.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفراولة من أفضل الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتساعد الفراولة فى الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض وكذلك إنقاص الوزن، حيث إنها غنية بالألياف التى تشعرك بالشبع والامتلاء وتساعد فى تحسين حركة الأمعاء، وهو ما يساعد فى إنقاص الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الفراولة فى إنقاص الوزن، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".



الفراولة

الحقائق الغذائية للفراولة:

محتوى المواد الغذائية من 100 جرام من الفراولة الخام هي:

-المياه: 91 ٪

-البروتين: 0.7 جرام.

-الكربوهيدرات: 7.7 جرام.

-السكر: 4.9 جرام.

-الألياف: 2 جرام.

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-الدهون: 0.3 جرام.



فوائد الفراولة

فوائد الفراولة في إنقاص الوزنتسهيل حركة الأمعاء

تحتوي الفراولة على ما يكفي من الألياف لتعزيز الهضم والمساعدة في حركة الأمعاء بسهولة، قد يكون استهلاك وعاء من الفراولة يوميًا مفيدًا في التخلص من دهون البطن، كما تجعلك الألياف تشعر بالاكتئاب لفترة أطول وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية والسمنة.

-تعزز فقدان الوزن

تشير الدراسات إلى أن الفراولة تعزز إنتاج اثنين من الهرمونات المهمة – وهى: الأديبونيكتين والليبتين، كل من هذه الهرمونات تساعد على حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

-انخفاض السعرات الحرارية

يحتوي 100 جرام من الفراولة على 33 سعرًا حراريًا فقط، مما يجعلها واحدة من أكثر الفواكه المفضلة عند إنقاص الوزن.

-إصلاح العضلات

الفراولة غنية بالخصائص المضادة للالتهابات، وهو ما يساعد على الشفاء السريع للأنسجة بعد جلسة تمرين مكثفة.

تحتوى على السكر الطبيعى

الفراولة تحتوى على السكريات الطبيعية ويمكنك تناولها بدلاً من الحلوى للحد من شغفك بالأشياء السكرية.



فوائد الفراولة

كيفية تضمين الفراولة في نظامك الغذائي

بدلاً من تناول اللبن بنكهة الزبادي، يمكنك إضافة قطع صغيرة من الفراولة الزبادى، حتى يكون منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة أقل من السكر.

يمكنك أيضًا تناول عصائر الفراولة بين وجبتك الرئيسية، ومع ذلك يجب ألا تكثر من استهلاكك من عصائر الفاكهة، لأنه سيؤدي إلى تدمير أهدافك فى إنقاص الوزن.