هارى وزوجته ميغان ميركل يعلنان تخليهما عن واجباتهما كعضوين بارزين فى العائلة الملكية البريطانية

فى خطوة مفاجئة وصادمة للمجتمع البريطانى، أعلن دوق ودوقة ساسيكس الأمير هارى، وزوجته ميجان ميركل، تخليهما عن واجباتهما كعضوين «بارزين» فى العائلة الملكية البريطانية، بدعوى أن يعملا حتى يكونا مستقلين ماديا، على أن يقسما وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.

الخطوة أغضبت العائلة المالكة البريطانية، ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن مصدر ملكى، أن الأسرة المالكة تفاجأت من قرار هارى وميجان، وأنهم «يشعرون بالألم وخيبة الأمل» بسبب تلك الخطوة.

وسط المزاعم التى أرجعت خروج الأمير هارى وميجان من العائلة المالكة لكونهما ضاقا بنمط الحياة الذى يضعهما تحت دائرة الأضواء طوال الوقت، خرج المصور الملكى المخضرم، آرثر إدواردز، وقال فى مقابلته ببرنامج «صباح الخير بريطانيا» إن السبب فى تغير الأمير هارى، هى زوجته ميجان، مؤكدا أنه لم يعد سعيدًا منذ فترة طويلة وغالبًا ما يبدو بائسا تمامًا.

وكشف المصور، الذى عمل على توثيق حياة العائلة المالكة خلال 40 عاما، أن الأمير هارى بات أكثر «انعزالًا» منذ زواجه، بل وأثرت علاقته بميجان ــ منذ بدايتها ــ على علاقته بالعائلة، على رأسهم شقيقه ويليام، الذى لطالما حظى بعلاقة وطيدة جدا معه حتى سادت الخلافات مؤخرا بسبب ميجان، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ودلل المصور على كلامه بقوله: «فى سبتمبر الماضى، ذهبت مع هارى فى زيارة إلى مدرسة ليا لاندز فى مدينة لوتن البريطانية، حيث كان الأطفال يحبونه ويصطفون فى طوابير أمامه، يلاعبهم ويبتسم لهم، ليعود مثل هارى القديم».

وتابع إدواردز: «عندما خرجت من المدرسة، أدركت السبب الذى جعله يبدو سعيدًا جدًا. ميجان لم تكن هناك، أنا حزين أن أقول إنها المشكلة».

وأضاف إدواردز: «أستطيع أن أرى تغييرًا هائلًا، فقد أصبح الأمير هارى أكثر انعزالًا، بعدما كان دائمًا على علاقة كبيرة وجيدة مع وسائل الإعلام، إلا أن الأمر قد توقف تمامًا الآن».

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وقابلت وسائل الإعلام البريطانية خبر تنحى هارى وميجان بغضب شديد ــ ودعمت مزاعم المصور الملكى المخضرم ــ إذ أطلقت صحف بريطانية على خروج الأمير هارى من العائلة المالكة مسمى «ميجسيت»، على غرار «بريكست»، لاعتقادها أن ميجان هى من دفعت الأمير هارى إلى اتخاذ قرار الخروج.

وقالت صحيفة «ديلى ميرور» البريطانية فى مقال لها: «المأساة أن هارى كان واحدا من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية، منذ اللحظة التى سار فيها وراء نعش والدته (الأميرة ديانا) وقد تألمت قلوبنا من أجله، إلى حين قابل ميجان، التى غيرته كثيرا».

وبعد أقل من يوم على إعلان هارى وميجان التنحى عن مهامهما الملكية، نقل متحف مدام توسو الشهير لتماثيل الشمع، تمثالى الأمير وزوجته من القسم الخاص بالعائلة المالكة، بعيدا عن تماثيل جدته الملكة إليزابيث وبقية العائلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاى نيوز».

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