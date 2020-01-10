شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون جلطات الأوردة العميقة خطرا يهدد الحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جلطات الدم أو تجلط الأوردة العميقة (DVT) هى حالة طبية تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد العميق، عادة ما تتطور هذه الجلطات في أسفل الساق أو الفخذ أو الحوض، لكنها قد تحدث أيضًا في الذراع، يمكن أن تحدث تلك الحالة لأي شخص ويمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا أو إعاقة أو موتًا في بعض الحالات.

ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هناك نوع آخر من الجلطات الدموية وهو الوريدية (VTE) ، وهو مصطلح يشير إلى جلطات الدم في الأوردة، هو حالة طبية منخفضة التشخيص وخطيرة ، ولكن يمكن الوقاية منها ويمكن أن تسبب الإعاقة والموت.

من جانبها قالت الجمعية الأمريكية لأمراض الدم إنه يحدث أخطر المضاعفات الناجمة عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة عندما ينفصل جزء من الجلطة وينتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين، مما يسبب انسدادًا يسمى الانسداد الرئوي (PE)، إذا كانت الجلطة صغيرة ، ومع العلاج المناسب ، يمكن للمرضى الشفاء من الانسداد الرئوى ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك بعض الأضرار التي لحقت الرئتين، إذا كانت الجلطة كبيرة ، فقد تمنع الدم من الوصول إلى الرئتين وتكون قاتلة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعانون من الاصابة بجلطات الأوردة العميقة سيعانون من مضاعفات طويلة الأجل بسبب الأضرار التي تحدثها الجلطة للصمامات في الوريد والتي تسمى متلازمة ما بعد التخثر (PTS).

الأشخاص الذين يعانون من PTS لديهم أعراض مثل التورم والألم وتغير اللون ، وفي الحالات الشديدة ، التحجيم أو القرحة في الجزء المصاب من الجسم، في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الأعراض شديدة لدرجة أن الشخص يصبح معاقًا.

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عوامل الخطر لجلطات الاودرة العميقة:

يمكن لأي شخص تقريبا الإصابة بهذه الحالة، ومع ذلك يمكن لعوامل معينة زيادة فرصة حدوث ذلك، حيث تزداد فرصة الشخص الذي لديه أكثر من واحد من هذه العوامل في نفس الوقت وهى وجود إصابة في الوريد ، وغالبًا ما تسببه الكسور،إصابة العضلات الشديدة ، أواجراء عملية جراحية كبيرة التي تشمل البطن والحوض والورك والساقين، بطء تدفق الدم، زيادة هرمون الاستروجين ، وغالبًا ما يحدث بسبب حبوب منع الحمل، العلاج بالهرمونات البديلة ، يستخدم في بعض الأحيان بعد انقطاع الطمث.

كما أن بعض الأمراض الطبية المزمنة تمثل عوامل خطر لزيادة فرص الاصابة بجلطات الاوردة العميقة مثل مرض القلب، أمراض الرئة، السرطان وعلاجه، مرض التهاب الأمعاء مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الاصابة بجلطات الاوردة العميقة تشمل:تاريخ عائلى، العمر حيث يزيد الخطر مع زيادة العمر، بدانة، قسطرة تقع في الوريد المركزي، واضطرابات التخثر الموروثة .