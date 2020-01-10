ابتكار "مخفي في أحمر الشفاه" لردع المهاجمين المحتملين والمتحرشين في الهند

طُوّر "مسدس أحمر الشفاه" مخفي خاص بالنساء لردع المهاجمين المحتملين ومتحرشي الجنس في الهند، في خضم موجة من الاحتجاجات العلنية حول التحرش الجنسي في البلاد. وصمم شيام تشوراسيا من فاراناسي في ولاية أوتار براديش، أداة أمنية شخصية جديدة يمكن تركيبها في مساحة مخفية داخل أحمر الشفاه، حيث يمكن تشغيلها لإطلاق صوت مدو ينبه الناس في المنطقة المجاورة، مع إرسال إشارة استغاثة إلى الشرطة عبر رقم الطوارئ.

وقال تشوراسيا، الذي قضى شهرا في تطوير الأداة: "إذا تعرضت المرأة لموقف غير مريح، يمكنها ببساطة الضغط على الزر الموجود في الأداة، ما سيؤدي إلى إطلاق صوت عال يشبه الانفجار، وترسل أيضا رسالة إلى الرقم 112. إنها سهلة الحمل نظرا لأنها مثبتة في أحمر الشفاه الطبيعي، ولن تثير أي شكوك". ويمكن شحن الأداة وتوصيلها بهاتف ذكي عبر البلوتوث. وقدّم المطور براءة اختراع للتنفيذ، الذي ما يزال معلقا، ويأمل في نهاية المطاف بيعها بمبلغ 8.40 دولار. وفي السابق، طوّر تشوراسيا، المتخصص في عالم الحماية الشخصية والأدوات الغريبة، بدلة "شبه" وظيفية من درع "الرجل الحديدي" Iron Man-esque.

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