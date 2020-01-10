شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نتمسك بالعادات السيئة.. الطب النفسى يكشف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ منا يعانى من الاستمرار فى عمل عادة سيئة مثل: التدخين أو تناول الأطعمة غير الصحية أو الكسل وعدم ممارسة الرياضة، وبالرغم من معرفتنا أن هذه العادات السيئة تضر صحتنا إلا أننا لا نزال نتمسك بها، ومن خلال الأبحاث والدراسات العلمية نتعرف على أسباب تمسكنا بالعادات السلبية واستمرارنا فيها، بحسب ما ذكر موقع lifehack .

وكشفت دراسة أجراها علماء في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في عام 2000، كانت السلوكيات التي يمكن تجنبها مثل: سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة والتدخين من بين الأسباب الأساسية لنصف ما يقرب من الوفيات في الولايات المتحدة.

-التبغ: 435000 (18.1 ٪ من إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة).

-الخمول والأكل السيئ: 400000 (16.6 ٪).



كسر العادات السلبية

لماذا لا نستطيع مقاومة العادات السلبية؟

هناك عدة أسباب وراء استمرارنا في هذه العادات السلبية:

-العادات السيئة تمنحك الراحة التي تحتاجها

السبب وراء استمرارنا فى العادات السلبية هو حاجتنا إلى الشعور بالراحة والقيام بكل ما يلزم للوصول إلى هذه الحالة، فكل إجراء تقوم به له هدف وراءه، حتى لو لم تكن مدركًا لهذا الهدف، حيث إن أدمغتنا مُرتكزة على المكافآت و "المكافأة" هي الشعور بالراحة التي تؤدي بدورها إلى إطلاق الدوبامين أو هرمون "الشعور بالرضا"، ولذا فإننا نربط هذا الشعور الجيد بالعادة السيئة.

وكذلك العادة السلبية تجعلنا دوماً فى "منطقة الراحة" أو الأمان الخاصة بك، وهذا ما يجعلك تركن إلى ما ألفته من عادات.

يؤدي التدخين أثناء وقت الراحة فى العمل إلى ربط عقلك لهذه العادة "التدخين" مع التحرر من العمل والاسترخاء.

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-الجميع يفعل عادات سيئة

نميل أيضًا إلى ترشيد سلوكياتنا السيئة إذا وجدنا المجتمع ككل يتقبل هذه العادة، فإذا كان هناك عدد كبير من الناس يفعلون نفس الشيء ، فيجب أن يكون الأمر على ما يرام بالنسبة لنا للقيام بذلك أيضًا.

ومن هذه العادات السيئة التى يتقبلها المجتمع: تناول وجبات خفيفة وتخطي التمارين وحتى التدخين هي أشياء يفعلها الكثير من الناس، وستجد نفسك تميل إلى إيجاد مبررات لهذا الأمر مثل:"واحد فقط لن يضر" أو "سأحقق أداء أفضل في الأسبوع المقبل.





عواقب استمرار العادات السيئة

معظم الناس يعرفون عواقب هذه الأنواع من العادات، حيث يتم وضع التحذيرات على علب السجائر حول الإصابة بالسرطان، علاوة على حملات التوعية التى تبثها الحكومات ومنظمة الصحة العالمية، وتشمل الآثار الحقيقية طويلة الأجل للعادات السيئة المستمرة

-السرطان والأمراض وتلف الخلايا.

-التعاسة والاكتئاب.

- الألم أو الخمول.

-زيادة المشاكل الجسدية في وقت لاحق من الحياة.

معظم هذه الأشياء يمكن أن تكون خفية وتدريجية بمعنى أننا لا نلاحظها ونرفض قراراتنا بسهولة في الوقت الحالي.