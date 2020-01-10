شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تظهر أعضاء الجسم بألوان مختلفه عند إجراء الأشعة السينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استخدم الأطباء الأشعة السينية لأكثر من قرن لرؤية الأعضاء داخل الجسم، يمكن للأشعة السينية تشخيص مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك كسور العظام والتهاب المفاصل والسرطان والالتهاب الرئوي، أثناء هذا الاختبار عادةً ما يقف المريض أمام لوحة التصوير الفوتوغرافي بينما ترسل الآلة الأشعة السينية، وهي نوع من الإشعاع، عبر جزء من الجسم.

في الأصل ، تم إنتاج صورة للهياكل الداخلية على فيلم، في الوقت الحاضر ، تنتقل الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الأشعة السينية مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر.

ووفقا لتقرير لــ healthline تمتص الهياكل الكثيفة العديد من الأشعة السينية وتمنعها من الوصول إلى اللوحة، فعندما يكون الكالسيوم في العظام كثيفا، يمتص الكثير من الأشعة السينية ، مما يجعل صورة العظم تبدو بيضاء، الدهون والأنسجة الرخوة الأخرى أقل كثافة ، لذلك فهي تسمح لمزيد من الإشعاع بالمرور عبرها وتظهر في ظلال رمادية. تظهر أجزاء الجسم المجوفة ، مثل الرئتين ، داكنة أو سوداء لأن الكثير من الأشعة السينية تمر عبرها.

ما هى استخدامات الاشعه السينية على القدم.

يمكن استخدام الأشعة السينية للقدم لتشخيص العظام المكسورة والمفاصل المخلوعة والتهاب المفاصل أو تشوهات المفاصل مثل الأورام، يمكن أن تساعد الأشعة السينية في القدم في تشخيص سبب الأعراض غير المبررة مثل ألم القدم العام والتورم.

تستخدم الأشعة السينية للقدمين أيضًا بعد ضبط العظم المكسور للتأكد من أن العظم قد تم ضبطه بشكل صحيح وسيشفى بشكل صحيح.

طرق التجهيز للاشعه السينية على القدم

عادةً ما تزيل الأحذية والجوارب وأي مجوهرات أو أشياء معدنية أخرى من القدم التي يتم تصويرها بالأشعة السينية ، حيث يتداخل المعدن مع تصوير الأشعة السينية وسيظهر على الصورة الناتجة.

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يجب على النساء الحوامل عمومًا تجنب إجراء الأشعة السينية ، لأن هناك احتمالًا لأن الأشعة السينية يمكن أن تضر بالجنين النامي، إذا كانت الأشعة السينية ضرورية للغاية ، فمن المهم إبلاغ الطبيب وفني الأشعة السينية ، حيث توجد احتياطات يمكن اتخاذها لحماية الطفل النامي.

كيف يتم اجراء الأشعة السينية على القدم

تمر الأشعة السينية عبر معظم الأشياء ، بما في ذلك الجسم وتنتج آلة الأشعة السينية موجة صغيرة من الإشعاع الذي يمر عبر جزء من الجسم ، وتسجيل صورة على فيلم الفوتوغرافية أو لوحة تسجيل الصور الرقمية الخاصة.

يقوم أحد فنيي الأشعة السينية أو فني الأشعة بوضع ساق المريض على طاولة بحيث يمكن أن تشع القدم بالأشعة السينية بشكل صحيح، للحصول على طرق عرض مختلفة ، يجوز للفني تغيير موضع القدم عدة مرات، بالنسبة للأشعة السينية للقدم ، عادةً ما يتم التقاط ثلاث صور مختلفة لتغطية جميع المشاهدات: يتم التقاط صورة واحدة من الجانب ، وواحدة من الأمام وواحدة بزاوية 45 درجة بين المنظر الأمامي والجانبي.

المخاطر

على الرغم من وجود قدر ضئيل من المخاطرة مع أي تعرض للإشعاع ، إلا أن كمية الإشعاع المتولدة أثناء الأشعة السينية للقدم تعد أصغر من أن تسبب الضرر، ومع ذلك يجب أن تمتنع السيدات الحوامل عن اجراء هذا النوع من الأشعة.