صحة ورشاقة

لفقدان الوزن جهاز ربط المعدة الحل وفقا لوزارة الصحة السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهاز ربط المعدة هو جهاز يتم زرعه  جراحيا في المعدة،  ويساعد الأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن والقضاء على الوزن الزائد، كما أن هذا الجهاز يتكون من حلقة السيليكون وأنبوب وفتحة المدخل، وهذا ما أوضحته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي.

أوضحت الوزارة أن البالغين الذين لا يقل أعمارهم عن 18 سنة بفقدان الوزن وبتقليل الكمية المتناولة من الطعام،  يصبح هذا الجهاز الحل الأمثل لهم، ولذا  كيف يعمل جهاز ربط المعدة؟يتم  زرع حلقة ربط المعدة والتي عادة ما تفصل الجزء العلوي من المعدة والذي يشكل الجزء الأصغر عن الجزء السفلي ويشكل الجزء الأكبر المتبقي.

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وباقتطاع جزء المعدة البسيط لا يمكن للشخص تناول كميات الطعام المعتادة والتي أدت في اغلب الأحوال إلى زيادة وزنه بل تقل هذه الكمية بشكل ملاحظ إذا ما تم انجاز عملية زراعة الحلقة بشكل مناسب، كما تتحكم الحلقة في سرعة مرور الطعام من الجزء الأصغر للحلقة للجزء الأكبر وبالتالي يبقى الطعام في المعدة لوقت أطول ويزيد  من فترة إحساس الشخص بالشبع ورغبته في تناول الطعام.

ويمكن التحكم في اتساع وضيق الحلقة بإضافة المحلول السائل لنفخ الحلقة والضغط على جدار المعدة الخارجي ولتضييق الجزء العلوي من المعدة أو إزالة المحلول لتنكمش الحلقة وليتوسع الجزء العلوي من المعدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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